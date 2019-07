Woody Allen: «No me jubilo»

oskar belategui | San Sebastián

«Quiero que toda la belleza de la ciudad quepa en la película, presentarle al mundo mi visión de San Sebastián, como hice con Nueva York en el pasado». Woody Allen arranca hoy el rodaje de su largometraje número 51. Desahuciado por Hollywood, convertido en un apestado en su país hasta el punto de que nadie quiere editar sus memorias, el director ha encontrado en la productora catalana Mediapro un salvavidas para seguir haciendo películas a los 83 años.

San Sebastián y su festival se beneficiarán de esta segunda parte de su carrera en Europa, obligada después de que el realizador se situara en el ojo del huracán tras las denuncias de abuso sexual de su hija adoptiva Dylan Farrow, desestimadas por los tribunales.

La operación de Rifkin’s Festival, título de trabajo del filme, se antoja similar a la de Vicky Cristina Barcelona: una comedia romántica que venda las bondades turísticas de una ciudad. «No me gusta abandonar Nueva York», reconoció el realizador en una abarrotada rueda de prensa en el Kursaal, que será asimismo uno de los escenarios de su película. «Solo tengo buenos recuerdos de San Sebastián, donde he estado en un par de ocasiones invitado por el festival. Pensé que mi familia podría disfrutar durante el par de meses que pasáramos rodando en esta ciudad encantadora. Así que escribí una comedia romántica ambientada en el festival». «Es una comedia romántica sobre dos americanos a los que les ocurren acontecimientos con resonancias cómicas, espero que sea entretenida», adelantó Allen. El autor de Manhattan alegó problemas con la traducción o directamente no contestó a las preguntas relacionadas con el #MeToo o con el boicot que sufre su anterior película, Día de lluvia en Nueva York, que Amazon Studios mantiene sin estrenar y que en España se verá el 4 de octubre de la mano de la distribuidora A Contracorriente.

Sí dejó claro que morirá en un plató. «Jamás he pensado en retirarme. Desde que empecé en el show business he mantenido la misma filosofía. No me importa lo que ocurra a mi alrededor, en mi familia o cuestiones políticas. Me absorbe mi trabajo siete días a la semana. No pienso en movimientos políticos o sociales porque no estoy equipado mentalmente para ello, lo mío es la comedia. Pero sí, me moriré rodando en un plató».