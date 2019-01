Un 10 en gimnasia artística enloquece las redes sociales

Katelyn Ohashi, universitaria de 21 años, ha dejado boquiabiertos a todo el mundo con su impresionante prueba en gimnasia artística en el Collegiate Challenge, competición en la que participan veteranos de la de la universidad y viejos aspirantes a los Juegos Olímpicos.

Pero no es la primera vez que la universitaria obtiene un 10 perfecto. Su vídeo se viralizó por todos los continentes mediante las redes sociales por sus increíbles saltos y piruetas. Incluso le agregó los típicos pasos de Michael Jackson.

🌟 @katelyn_ohashi 's floor routine was PERFECT 🌟 (via @uclagymnastics ) pic.twitter.com/obHXwiGjbR

La universitaria premonizaba una gran carrera profesional pero, debido a sus constantes lesiones del hombro y espalda que la llevaron a varias intervenciones quirúrgicas, tuvo que abandonar su gran sueño. Ohashi nació en Seattle en 1997 y llegó a formar parte del equipo nacional estadounidense entre el 2009 y el 2013.

En el 2015, la gimnasta se unió al equipo de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), donde se convirtió en campeona de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria).

Fue tan impresionante lo que hizo Ohashi que hasta una Senadora de California, Kamala Harris, se mostró impactada en su twitter y felicitó a la gimnasta.

This is just fantastic. Congratulations, @katelyn_ohashi and @uclagymnastics. pic.twitter.com/DfQW4W05gp