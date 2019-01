Aarón y Romagnoli, sin debut en el acta

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Los estrenos de Aarón Piñán y Romagnoli en el primer equipo culturalista no los refleja el acta arbitral del encuentro entre el Rápido de Bouzas y la Cultural, disputado el pasado domingo en el Baltasar Pujales de Vigo. Encuentro correspondiente a la vigésima jornada del campeonato de Liga del Grupo I de la Segunda División B. Una fecha tan feliz para ambos componentes del equipo filial culturalista no está fielmente reflejada en la redacción del acta por parte del colegiado adscrito al Comité Madrileño Jerónimo Montes García-Navas, porque ninguno de los dos futbolistas aparecen en la relación de jugadores que participaron en el choque liguero de la categoría de bronce del fútbol español.

Mientras que la relación de titulares y suplentes del Rápido de Bouzas sí corresponde a los futbolistas que entraron en la convocatoria del conjunto gallego, por parte de la Cultural están perfectamente numerados e inscritos los once titulares que jugaron en el terreno de juego vigués, no así el banquillo culturalista, en el que no se encuentran recogidos en el acta cuatro de los suplentes del equipo leonés convocados: el portero recién fichado del San Sebastián de los Reyes Carlos Morales, los centrocampistas del filial Amadou Diarrá y Aarón Piñán, además del delantero Juan Romagnoli. Sin embargo, aparecen en el acta los integrantes del segundo equipo Samu Diarrá (guardameta) junto a Dani Argumánez y Julio Algar (defensas), que en ese mismo momento estaban jugando el encuentro de la Cultural B frente al Zamora, correspondiente a la vigésima jornada del Grupo VIII de Tercera División, en el Ruta de la Plata.

También aparece en el acta arbitral Vicente Romero, un jugador que se encuentra lesionado en pleno proceso de recuperación, junto a otros tres futbolistas que en esta ocasión sí acierta el colegiado al inscribirlos en la redacción, como son los jugadores Unai Albizua, Antonio Martínez, que saltó al césped en el minuto 86 en el lugar de Hugo Rodríguez, y Toño Calvo.

El delegado de la Cultural, Carlos Benavente, con experiencia en el puesto, afirma: «Yo presenté la relación de jugadores titulares y suplentes correctamente al árbitro. Es más subrayé con color verde a los once titulares y con otro color a los siete suplentes con sus respectivos dorsales». A continuación, el delegado culturalista indica lo que piensa que sucedió: «El trío arbitral tenía mucha prisa para irse del campo, porque me comentaron que querían comer algo antes de coger el vuelo de vuelta a Madrid. Se movían con celeridad para abandonar el campo del Rápido de Bouzas lo antes posible. Ello seguramente fue lo que propició que en la relación de futbolistas suplentes copiaron de los folios subrayados que yo les di algunos integrantes de la Cultural que no estaban subrayados. Y ahí radica el error en la redacción de los jugadores en el acta».

Carlos Benavente asegura: «Nada más recibir la redacción del acta me di cuenta de que la relación de los futbolistas suplentes no era la correcta. Me dirigí enseguida al vestuario de los árbitros, pero ya no había nadie. Espero que todo esto se subsane lo antes posible».