Abierto de Miami: Federer barre a Shapovalov y jugará la final ante Isner

En una nueva exhibición de tenis, el suizo Roger Federer alcanzó el viernes la final masculina del Abierto de Miami tras derrotar al canadiense Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4 en semifinales.

Federer, de 37 años, jugará por el título en Miami por primera vez desde 2017, cuando ganó su tercer trofeo allí.

El jugador helvético apenas necesitó de una hora y 13 minutos para vencer a Shapovalov, de 19 años, que se enfrentaba por primera vez a su ídolo.

.@rogerfederer now holds the record for most #ATPMasters1000 finals w/50! 🎉



