Acacio pide «mayor esfuerzo» económico al club para seguir

La renovación de Acacio Marqués con el Abanca Ademar va camino de convertirse en uno de los culebrones de este inicio de 2019. El jugador brasileño desea continuar en el conjunto leonés, pero no está dispuesto a firmar su próximo contrato a cualquier precio. El tema económico va a pesar y mucho a la hora de lograr el sí del jugador, que esperaba «un mayor esfuerzo» en la oferta inicial que le acaba de trasladar la directiva marista. El club le ofrece dos años más un tercero opcional, algo que el central no vería con malos ojos. El problema está en las pretensiones económicas, lo que obligará a ambas partes a limar asperezas.

La otra condición que pone Acacio para seguir vinculado al Ademar es que Rafa Guijosa y Diego Dorado continúen al frente del vestuario. Algo que está cerca de convertirse en realidad. Y es que el técnico madrileño podría firmar su próximo contrato con el equipo marista la semana que viene. Contrato que se prolongará hasta 2021. «La continuidad o no de Rafa y de Diego está claro que también condicionan la decisión, porque he estado con ellos cuatro años en el Ademar donde he crecido mucho como jugador y creo que podría seguir haciéndolo, por lo que si siguen me quedaría más tranquilo o si no querría saber qué proyecto se pretende», afirma el brasileño. Pese a las diferencias, tanto la directiva como Acacio quieren dejar cerrado el tema antes de que finalice enero.