Accidente frente al colista

f. RODRÍGUEZ | VIGO

Hacía mucho tiempo que la Cultural no repetía un once inicial, y lo hizo ayer en un partido que se le puso muy cuesta arriba desde el primer minuto de juego. No se habían asentado los jugadores sobre el terreno de juego, cuando una contra bien llevada por los vigueses habilitó a Javi Sánchez, que le ganó la espalda a los dos centrales, para plantarse delante de Palatsí y batirlo por bajo. Un jarro de agua fría cuando no se había cumplido ni el primer minuto de juego.

Y como no podía ser de otra forma tocaba remar contra corriente. No tardaron los leoneses en hacerse con el control del centro del campo. Las reducidas dimensiones del Baltasar Pujales facilitaron el juego de control del conjunto entrenado por Aira, que comenzó a llegar con peligro a las inmediaciones del área defendida por Brais.

La Cultural crecía en juego, sobre todo por la banda izquierda, llevando mucho peligro. Los boucenses poco a poco retrasaban líneas metiéndose en su área y defendiéndose como podían, aunque los jugadores locales confiaban en una contra para sentenciar el encuentro, sobre todo aprovechando la velocidad de Youssef por las bandas, pero sólo eran intenciones, ya que la realidad era que la Cultural dominaba el partido, controlaba el juego, tenía el balón, pero no era capaz de aprovechar las ocasiones que se le presentaban.

Ortiz y Sergio dispusieron de varias ocasiones para lograr la igualada, pero en esos primeros minutos del encuentro los leoneses no lo tenían claro ante la portería rival, aunque también hay que reconocer que el guardameta del conjunto vigués, Brais Pereiro intervino en más de una ocasión con mucho acierto, convirtiéndose en el mejor jugador del conjunto vigués.

A pesar de que todavía quedaba mucho tiempo por delante, poco a poco la intranquilidad aparecía en un conjunto leonés que era incapaz de igualar el encuentro. La Cultural tocaba y tocaba el balón, pero los boucenses se desgastaban físicamente y siempre salían dos jugadores al corte. Una de las esperanzas de los leoneses era que ese agilidad física y mental de los jugadores locales fuera poco a poco pasándole factura, y al final se desinflaran para aprovechar un hueco y lograr, primero, el tanto de la igualada.

El segundo tiempo comenzó con un Rápido de Bouzas que trató de presionar la salida del balón para que los jugadores de la Cultural no estuvieran cómodos en la salida del balón. A pesar de los intentos de los boucenses, los leoneses no tenían problemas para sacar el esférico, aunque las ocasiones no llegaban, teniendo la primera en una jugada a balón parado, cuando Hugo saca una falta y el balón sale fuera por muy poco, a los cinco minutos de juego.

El Rápido sorprendía con la lesión de Sergio Santos, pues en lugar de sacar un jugador para reforzar el centro del campo, le dio entrada a un hombre de ataque como Carlitos Pereira. Un cambio que llevó al técnico leonés a mover también el banquillo, con la entrada de un debutante, un jugador de la cantera como Aarón.

Brais volvía a ser el jugador más destacado del encuentro, puesto que todas las jugadas de ataque de la Cultural se encontraban con el guardameta vigués, que atajaba el peligro. Una situación peligrosa, puesto que cada vez quedaba menos tiempo y el marcador no se movía, comenzando las prisas por lograr ese tanto que, por lo menos, los metiera en el partido. Y es que a pesar del dominio del encuentro, la Cultural no encontraba el hueco por el que meterse y marcar el primer tanto de la tarde.

A la Cultural le faltaba pegada, ya que Aridane, Eneko o Hugo no tenían su día, y era Sergio el que llevaba el peso del equipo en el juego ofensivo, pero a pesar de todo el gol no llegaba y seguía siendo Brais el mejor del encuentro. Aira movió el banquillo con la entrada de Romagnoli al campo, y es que no llegaba el gol que se necesitaba para iniciar la remontada, pero las cosas no cambiaban demasiado, ya que los vigueses seguían muy cerrados.

A medida que se acercaba el final del encuentro, la Cultural no tenía más remedio que tratar de meter balones al área para buscar un fútbol directo, pero el equipo no tenía las ideas claras y fallaba ese último pase que le diera la oportunidad de lograr el encuentro. Y es que con los resultados de la jornada la Cultural caía de los puestos de play off de ascenso, por lo que el equipo lo intentaba por todos los medios.