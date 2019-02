El actor Jesús Vidal, un amante del ciclismo, la Real y los Celtics

El actor Jesús Vidal, gran protagonista y referente de los Premio Goya 2019, en cuya gala recibió el premio a mejor actor revelación e impactó con un extraordinario discurso, es un gran amante del deporte, especialmente del ciclismo, y además es seguidor de la Real Sociedad y los Boston Celtics de la NBA. En el 2008 hizo prácticas de periodismo en la sección de deportes de la Agencia Efe en Madrid. En septiembre del 2018, en una entrevista de la propia agencia hablaba de su cariño hacia el deporte.

"Tuvimos un equipo de 'coaching' estupendo y practicamos. Cuando saltas a la cancha, tú que eres actor, y te encuentras con una mole de dos metros, que para él no es una secuencia sino el partido de su vida y te saca el codo te lleva la realidad. Es muy bonito descubrir la competitividad que tienen esas ligas. 'Campeones' ha demostrado que ese tipo de deporte también existe. Yo como periodista he seguido mucho la ACB, la NBA y soy muy fan de Draze Petrovic, del baloncesto yugoslavo y del Maccabi Tel Aviv porque sufrió ese rechazo a participar en competiciones", explicaba Vidal sobre su papel en la película 'Campeones'.

En la misma entrevista hablaba de sus referentes en el mundo del ciclismo; "Destacaría a Federico Martín Bahamontes, creo que lo que hizo no es suficientemente valorado, él ahora ganaría todo. También al fallecido Alberto Fernández y a Eddy Merckx. Y explicaba sus sensaciones de su etapa como periodista de deportes. "Hay quien me dice que nunca dejas de ser periodista del todo y analizo la realidad con cierto matiz periodístico siempre. De mi época en Efe guardo momentos muy bonitos con Felipe Recuero (fallecido hace unos años) y Antonio Tomás. Recuerdo especialmente un día en la redacción cuando saltó el dopaje del ciclista italiano Riccardo Riccó en el 2008 y me tocaba hacer los avances de la noticia".