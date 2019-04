Al Ademar se le acumula el tajo

Juanín quiere seguir en activo pero aún no tiene una oferta firme. JESÚS F. SALVADORES -

Sergio C. anuncibay | León

Al Abanca Ademar se le acumula el trabajo en la recta final de la temporada. La directiva mantiene en estos momentos varios frentes abiertos que quiere solucionar lo antes posible para rearmar el equipo de cara al próximo curso.

Ya le han hecho una oferta a Pablo Simonet, el central elegido por el club para reemplazar a su hermano Sebas, que regresará este verano a Argentina. No es un fichaje sencillo. Tiene una cláusula de rescisión de 60.000 euros, inalcanzable para cualquier conjunto que milite en la Asobal, y el Cuenca también lo pretende. Además los de Lidio Jiménez ya han asegurado su presencia en Europa tras disputar ante el Barcelona la final de Copa del Rey y eso puede decantar la balanza hacia el otro lado.

También traerán a un portero. Biosca no seguirá en León y el Abanca Ademar necesita a un jugador que compita por el puesto con Dino Slavic. A Teijón todavía no lo ven preparado para dar el salto al primer equipo. Podría salir cedido. En este sentido, la directiva que preside Cayetano Franco ha tocado a varios porteros de la liga española, pero, de momento, no hay ninguna certeza al respecto. Bombóm Almeida, de Granollers, lideraba en un principio la lista de candidatos, pero tiene otras ofertas más atractivas encima de su mesa.

En cuanto a la continuidad de Pesic, tampoco está nada clara, como la de Patrick Ligetvari. El pivote serbio recibió una nueva propuesta de renovación que debe resolver de manera inminente después de que se le dieran quince días para contestar.

Del mismo modo, sigue en el aire el futuro de Juanín García, el único integrante de la plantilla que acaba contrato en junio y que no recibió en su momento una oferta de renovación. Él quiere seguir en activo una campaña más. Ahora es la directiva la que debe recoger el guante y no demorar más un asunto que ya debería estar solucionado. Mientras tanto, el equipo leonés entrenará muy duro esta semana para preparar el encuentro del viernes ante el Valladolid en el Huerta del Rey.