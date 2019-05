El Ademar se aferra al sueño europeo

PABLO RIOJA | LEÓN

Victoria clave del Abanca Ademar 29-25 ante un correoso Benidorm que no puso las cosas sencillas el tiempo que le duró la gasolina. Necesitaban los leoneses un triunfo balsámico para seguir soñando con Europa y no defraudaron ante su público. Primer ‘match ball’ resuelto y ahora a esperar que los rivales se dejen puntos en el camino para que la EHF se convierta en la particular ‘Champions’ de los ademaristas la próxima temporada.

No fue sencillo el partido para un Ademar ‘según Diego Dorado’ que arrancó timorato y manejado por un Benidorm al que le venía bien un ritmo lento para mantener sus opciones vivas. Y lo consiguió, sobre todo en los primeros treinta minutos, donde llegó a ponerse por delante en el marcador en dos ocasiones. Cabanas y Paván andaban finos de cara a gol y eso fue suficiente para que los leoneses —con el motor gripado— no fueran capaces de dominar. Vieyra y Mario López aparecieron con cuentagotas tratando de revivir a un equipo al que le pesaba demasiado el empate frente al Teucro. Ayer no se podía fallar y o reaccionaban o los de Equisoaín no iban a ser tan condescendientes como el Cangas hace siete días. Pesic fue el único realmente enchufado y el encargado de tapar las carencias en ataque de un Abanca Ademar desaparecido en el tiro exterior. Ni Mosic, ni David, ni Simonet acertaban a batir al guardameta visitante así que Dorado le encomendó la tarea a Acacio. Pero ayer tampoco era el día de un apagado jugador brasileño que apenas estuvo unos pocos minutos sobre la pista del Palacio.

El tiempo se escurría tan a prisa como Gonzalo entre los centrales del Benidorm pero la igualdad parecía haberse adueñado de un choque por momentos aburrido y con demasiados errores defensivos. El 9-9 al minuto 20 hacía presagiar que o mucho cambiaban las cosas o los de Dorado iban a sudar tinta para zafarse de un rival que olía la desconfianza de los leoneses, fruto quizá de demasiados cambios y polémicas decisiones de la directiva. El 14-14 al descanso hacía presagiar lo peor. O había reacción o un nuevo tropiezo podía dar al traste con el gran trabajo realizado por el técnico gijonés en las últimas tres semanas.

Y la hubo. Porque como si de un choque nuevo se tratara, los ademaristas saltaron revolucionados tras el paso por vestuarios. Era el momento de dar un golpe en la mesa. Quizá pecaron de demasiada ansiedad por marcharse en el marcador, concediendo demasiadas pérdidas y más huecos de los habituales atrás. Pero valía la pena intentarlo. Porque ese es el juego que gusta en León y el que mejor saben hacer. A un descomunal Pesic comenzaron a unirse otros secundarios de lujo que ayudaron a abrir brecha y a mellar al Benidorm, incapaz de aguantar el nuevo ritmo. Quince minutos les duró. Después, los Gonzalo, Vieyra, Ligetvári y Rodri se desbocaron —para alegría de la parroquia local— al tiempo que Carou y Simonet convertían la defensa en un muro difícil de traspasar. Y para cuando Rivero o Pablo Simonet lo derruían, Biosca empezó a parecerse a Biosca. Ese fue el comienzo del otro Ademar.

Pero faltaba por aparecer el ‘artista’, al que poco le importó la decisión de la directiva de no renovarle porque «hay otras prioridades». El eterno ‘6’ jugó desatado, lejos de la posición que tantas alegrías le ha dado para desconcertar a una defensa que por momentos creía verle en todas partes. Su movilidad y su calidad hicieron que Juanín sumase otros seis goles más a su impecable palmarés al tiempo que se metía en el bolsillo a una afición que le idolatra. Era su penúltima función en casa y García se echó al equipo a sus espaldas como no lo había hecho en toda la temporada.

A diez para el final, el Abanca Ademar comenzaba a recoger los frutos sembrados en un segundo tiempo efectivo, no del todo brillante, pero suficiente para asegurarse la victoria. El Benidorm no se rendía —no lo hizo en ningún momento— aunque entendió que la necesidad local no podía contrarrestarse con nada ya. Primer triunfo de la era Dorado como ‘jefe’ del vestuario marista y buenas sensaciones ante lo que queda. Ahora toca refrendarlo a domicilio. Esa es sin duda su asignatura pendiente. El Sinfín otea ya en el horizonte como próxima final.