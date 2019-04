El Ademar aún espera por Pesic

Sergio C. Anuncibay | león

Zivan Pesic tendrá que deshojar la margarita en los próximos días. El Abanca Ademar ha hecho un esfuerzo importante dentro de sus posibilidades económicas para retener al pivote serbio, que este curso se ha convertido en un jugador fundamental en la vertiente ofensiva del equipo. De hecho lidera la tabla de goleadores con algo menos de tres tantos por partido y está integrado en la plantilla.

La directiva, respaldada por el cuerpo técnico, le presentó una nueva oferta de renovación por otras dos temporadas, más una opcional, pero el jugador balcánico aún no ha respondido a la propuesta de su actual club. El presidente Cayetano Franco reconocía ayer que tiene de plazo hasta mediados de la próxima semana para aclarar su futuro. Asegura que ni él, ni el representante le han trasladado que tenga otras ofertas mejores encima de su mesa y de momento no lo dan por perdido, aunque en un principio Zivan Pesic había dicho que prefería acercarse a su país para estar cerca de su familia.

Por ese motivo tantearon el mercado y contactaron con Javi García, del Guadalajara, pero al experimentado pivote no le convencieron las condiciones y declinó la propuesta, al igual que Chema Márquez, central del mismo equipo que prioriza sus estudios de Odontología respecto a su carrera deportiva. Ahora mismo, Pablo Simonet es la primera opción para ese puesto y desde el club leonés ya han contactado con el Benidorm, que estaría dispuesto a rebajar la cláusula de 60.000 euros para facilitar un traspaso, aunque la negociación no parece sencilla y además el hermano de Sebas está en la órbita de otros equipos de la Asobal y de un club de Francia. Él quiere jugar competición europea la próxima campaña, por lo que el Ademar debe asegurarse una de esas plazas si pretende traer al central argentino, que podría convertirse en el nuevo director de orquesta si finalmente cristaliza la operación.

Igualmente van a ir a por un portero que supla a Nacho Biosca, quien hará las maletas en junio para irse al Kadetten suizo. Ya han hablado con ‘Bombóm’ Almeida, aunque tampoco parece un fichaje fácil. Granollers quiere renovarle y, además, hay otros equipos interesados en el guardameta brasileño, que acaba contrato esta campaña. El mercado español es bastante complicado y el Abanca Ademar está limitado por un presupuesto incapaz de competir con el de sus semejantes europeos.

No obstante, desde la directiva confían en zanjar algunos de los asuntos pendientes antes de que se reanude la competición. Este fin de semana no hay liga por los compromisos internacionales de las selecciones y los de Guijosa no jugarán hasta el próximo 19 de abril. Visitan al Valladolid en Viernes Santo.

Día de Ayuda al Club

Una semana después recibirán en el Palacio al Barcelona. Jugarán también en viernes (26 de abril, 19.00 horas) al ser el encuentro de la jornada que se emitirá en directo por Gol. Desde el Abanca Ademar han declarado este compromiso como Día de Ayuda al Club. Todos los socios pasarán por taquilla, excepto los de honor, las empresas colaboradoras y los integrantes de la cantera. El suplemento será de diez euros para los mayores de 14 años y de cinco para los menores.