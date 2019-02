El Ademar encara su primera final

Sergio C. Anuncibay | León

El Abanca Ademar no puede tropezar hoy en el Palacio frente al Anaitasuna si quiere seguir la estela del resto de aspirantes a esa segunda plaza que conducirá, mediante invitación de la EHF, a la Liga de Campeones (20.00 horas, La 8). Los leoneses mordieron el polvo ante Logroño en la jornada anterior y una nueva derrota metería de lleno al conjunto navarro en la pelea por la Champions. Además, Bidasoa, que ayer ganó al Valladolid, se alejaría hasta los cuatro puntos, mientras que Granollers se quedaría a tres y Logroño a uno.

Guijosa es consciente de la importancia que tiene este compromiso y lo calificó como una «final» ante un contrincante con «un potencial tremendo». Confía en que no se repitan los errores del último día en Pamplona, donde el equipo estuvo muy lejos del nivel que se le exige. «Nos faltó ritmo competitivo», lamentó ayer el técnico, quien ha trabajado durante la semana diferentes aspectos tácticos para desarmar el lanzamiento exterior del Anaitasuna, que presenta en sus laterales a dos conocidos de la afición leonesa, Mikel Arrizebalaga, ya recuperado de la lesión, y Raúl Nantes.

Hará falta la mejor versión defensiva de un Abanca Ademar que acusa en esa tarea la ausencia del argentino Gonzalo Carou, que podría reaparecer frente a Bidasoa la próxima semana, aunque llegaría muy justo, según los plazos marcados por los servicios médicos del club. Tampoco tiene Guijosa a Juanjo Fernández, el otro especialista en el centro del 6-0, que regresará en unos días a León para continuar con la recuperación de su hombro.

«Nos interesa correr, sobre todo hacia atrás, algo que apenas hicimos frente a Logroño, y que el marcador esté por debajo de los 25 goles», analizó el entrenador del conjunto leonés, quien no mira más allá de este compromiso, a pesar de que tras la visita del Anaitasuna aterrizará en León el Bidasoa, segundo en la tabla. Después viajarán a la casa del tercer clasificado, el Granollers. «El calendario es así, Debemos ganar cada partido sin hacer cuentas porque eso nos puede estresar», avisó Guijosa, quien no cree que las renovaciones pendientes, incluida la suya, puedan distraer a la plantilla. No tiene ninguna duda sobre la profesionalidad de sus jugadores. En cuanto a su continuidad, aclaró que «todo está en orden» y dejó ver que lo único que falta para comunicarla oficialmente es que se pongan en un papel las condiciones del nuevo contrato, acordadas hace unos días. «No hay que darle más vueltas. Estoy tranquilo y en lo único que pienso es en ganar al Anaitasuna», concluyó.