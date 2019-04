El Ademar no arroja la toalla

Sergio C. Anuncibay | León

El Abanca Ademar cada vez lo tiene más difícil para regresar la próxima temporada a la competición europea. La derrota frente al Valladolid (27-26) deja muy tocado al equipo leonés, que tendrá que hacer una auténtica machada si pretende acabar la campaña en una de las pocas plazas que conducen a la EHF.

Tan solo quedan cinco jornadas por delante y en estos momentos los de Guijosa son cuartos, empatados con Granollers, que cayó ayer ante Cuenca, y a cuatro puntos de un Bidasoa que resulta inalcanzable. El subcampeonato parece una auténtica quimera y habrá que poner el foco en Logroño, tercero, situado a un triunfo de distancia.

El problema es que ya no hay margen de error. Y el próximo viernes aterriza en el Palacio el Barcelona, que únicamente ha cedido un empate esta temporada, frente a Logroño y cuando ya tenía el título de Liga en el bolsillo. Otra derrota diluiría completamente las opciones de un Abanca Ademar que ha perdido ya un punto más que en toda la campaña precedente, cuando revalidó ese segundo puesto que clasificó a los leoneses para la Champions.

El mensaje de guijosa

Nadie contaba con el tropiezo del viernes en el Huerta del Rey. De hecho Rafa Gujosa no ocultó su malestar en sala de prensa. «Hemos fallado situaciones tanto en defensa como en ataque cuando no se podían fallar», lamentó el técnico, quien reconocía que caer en el derbi es «un palo porque el margen de error es mínimo».

No obstante, aseguró que la autocrítica la hacen dentro del vestuario y apeló a la unión de todos para sacar el barco a flote. «Por más que se nos critique y empuje a una dinámica negativa no vamos a acertar. El equipo trabaja bien durante la semana, pero necesitamos un punto de acierto, no fallar y dar la mejor imagen posible, sin dejarnos llevar por una dinámica destructiva. Vestuario y afición deben estar unidos para ser capaces de reconducir la situación», insistió Guijosa, quien también puso en valor el juego desplegado por el Atlético Valladolid. «Nos hemos enfrentado a un equipo que jugaba muy bien y al que le hemos intentado variar posiciones para entorpecer a Camino, pero supieron plantar cara», apuntó.

Ahora toca pasar página. Y centrarse en la visita del Barcelona, con el que también debe cruzarse aún el conjunto vallesano. A priori, los riojanos asumen un calendario más asequible, aunque tienen pendiente un duelo directo ante Bidasoa. El Abanca Ademar todavía no ha dicho la última palabra.