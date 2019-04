El Ademar no tiene margen de error

PABLO RIOJA | LEÓN

El Abanca Ademar vivirá su particular ‘Semana de Pasión’ con la vista puesta en asegurarse una plaza europea para la próxima temporada. Un objetivo al alcance de sus manos que sin embargo se torna cada vez más complicado dada la igualdad que impera este año en la Liga. Hasta cinco equipos luchan junto a los leoneses por los puestos ‘con premio’ de la tabla sin que nadie tenga asegurado nada de momento. Los de Rafa Guijosa marchan terceros en la clasificación a dos puntos del Bidasoa, su principal ‘enemigo’ en la pelea por el subcampeonato —y ojalá que por una invitación de Champions—.

El equipo leonés retomará la competición liguera el próximo viernes frente al Valladolid en un derbi capital donde solo les vale ganar si no quieren despedirse de la segunda plaza. Después de la mala imagen mostrada en la Copa del Rey —en la que se despidieron a las primeras de cambio tras caer con Granollers— los ademaristas ya solo se centran en las seis jornadas que restan para concluir la Asobal. Como siempre recuerda el preparador madrileño, si el equipo no da el 100% será difícil que se impongan a ningún club. Más aún contra un conjunto vallisoletano que saldrá sin presión y muy motivado. Después será el Barcelona quien visite el Palacio de Deportes. Un partido que el Ademar no tirará a la basura pese a la dificultad y al que los catalanes no darán una prioridad máxima porque —con la Liga ya en su haber— concentran sus esfuerzos en la Champions.

Al margen de lo deportivo, la directiva del club leonés tratará de resolver cuanto antes el caso de Pesic. El pivote aún no ha contestado a la oferta de renovación que le trasladó hace semanas. El plazo que le dieron expira hoy, porque si finalmente se marcha necesitan sondear el mercado cuanto antes para contratar un sustituto de garantías. Con Juanín también tienen una cita pendiente que no acaba de producirse. El extremo leonés quiere seguir, al menos un año más, jugando en León.