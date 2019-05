El Ademar rompe relaciones con Juanín García

Lío y gordo en el Ademar con el caso Juanín García. El presidente del club, Cayetano Franco, culpa al extremo leonés de los últimos acontecimientos que han obligado a la directiva a comunicar vía Twitter el adiós de su máxima leyenda. "Después de tres reuniones con el jugador, la última el pasado jueves, le volvimos a insistir que no íbamos a renovar su contrato, que era el momento de dar un paso al lado y que nuestra única oferta era que pasase a entrenar en la cantera", señala el máximo dirigente. Misma respuesta que le habían dado en las otras dos tomas de contacto; una en febrero y otra en abril. En ambas, Juanín les comunicó su intención de seguir jugando una temporada más. Pero en la de la semana pasada, tras la negativa de la junta directiva a atender sus peticiones, "se levantó y se marcho dando por terminada la reunión y obligando al club a hacerlo público vía redes sociales para que los aficionados se enterasen cuanto antes", se justificó el máximo mandatario.

Desde ese día, las relaciones entre la directiva y el 'artista' están completamente rotas y pese a que el club sopesa el hacerle un homenaje en el Palacio durante el último partido de la temporada, Franco matiza que "obviamente no haremos nada si él no está dispuesto a participar". El presidente recalca que no van a volverse a ver las caras con el máximo goleador de la Liga. Así que o acepta ser técnico de la base o su vinculación con el equipo de su vida habrá terminado.

Por su parte, el jugador guarda silencio. Pero tal y como avanzó Diario de León ayer, se muestra muy molesto por la manera de actuar de la directiva ademarista, sobre todo tras hacer pública la no renovación en Twitter. Habrá que esperar a ver cuál es el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días, pero ahora mismo la relación está rota.

Diego Dorado, cada vez más cerca de seguir al frente del equipo

Por otra parte, Tano Franco anunció que la opción de que Diego Dorado continúe como primer entrenador la próxima temporada cobra cada vez más fuerza. "Hemos dado de plazo a Manolo Cadenas para contestar hasta el viernes, pero la opción Dorado está cada día más cerca".