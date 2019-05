El Ademar rompe todas las relaciones con Juanín

PABLO RIOJA | LEÓN

«No vamos a tener más reuniones con Juanín y aunque hemos diseñado varios homenajes para el último partido de Liga, si él no está dispuesto a participar obviamente no haremos nada». Así de contundente se mostró ayer el presidente del Ademar, Cayetano Franco, en la comparecencia extraordinaria que convocó para justificar por qué anunciaron vía Twitter la no renovación del extremo leonés, al que solo le dan la opción de continuar como entrenador de un equipo de la cantera. El máximo dirigente del club admitió que ahora mismo las relaciones con ‘el artista’ están totalmente rotas.

García acaba contrato con la entidad esta temporada. Su intención ha sido siempre la de seguir en activo «al menos una temporada más». Pero en las tres reuniones que ha mantenido este año con la directiva la respuesta siempre fue la misma: No. «La primera vez que nos vimos las caras con él fue el pasado mes de febrero. Ahí le comunicamos nuestra intención de no renovarle y la posibilidad de dar el salto a la base como técnico», explica Franco. Lo mismo ocurrió en abril y en la que mantuvieron el pasado jueves, minutos antes del famoso tuit que desencadenó la polémica. «Todas las veces insistió en continuar jugando e incluso se ofreció a bajarse la ficha. Pero en la última, Juanín dio por terminada la reunión, se marchó y eso fue lo que nos obligó a hacerlo público». Una decisión que no ha gustado nada en el entorno del máximo goleador de la Asobal ni en parte de la afición. Consideran que su ídolo se merecía otro trato.

Pese a que ahora mismo no hay marcha atrás entre directiva y jugador, tanto Franco como el resto de la junta directiva recalcan que no tienen nada personal contra Juanín. «Nosotros fuimos a tratar de ficharle cuando aún estaba en el Barcelona y después cuando se marchó a Logroño. En ambos casos vimos lícito que no quisiera porque esos clubes le pagaban más. Eso es lo normal. Pero aún así insistimos en volverle a traer al Ademar pese al esfuerzo que hicimos ambas partes. Así que quien diga que Tano Franco no es de Juanín miente».

El dirigente confirma que uno de los motivos principales que les llevaron a tomar la decisión de no renovar al extremo leonés era su ficha. «Creímos que se podía destinar a otros jugadores».

Salida de Rafa Guijosa

Otro de los puntos que el presidente del Ademar quiso aclarar ante los medios fue el despido de Rafa Guijosa poco tiempo después de haber firmado su renovación hasta 2021. «Después de la derrota en Valladolid, Rafa puso su cargo a disposición del club. Nos dijo que no se veía con fuerzas para reconducir la situación del equipo, que no era capaz de sacar más rendimiento a la plantilla. Entonces toda la junta directiva vimos que lo mejor era cesarle», confiesa. «Nunca antes habíamos tomado una decisión así». Franco confirma que el de Alcalá de Henares no cobrará los dos años que había firmado porque «existe una cláusula que lo anula siempre que no se cumpla el contrato actual, como así sucedió».