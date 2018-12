El Ademar solo piensa en la Copa

PABLO RIOJA | LEÓN

La Copa Asobal como único objetivo antes de echar el cierre al año. Esa es la frase que se repite dentro del vestuario del Abanca Ademar estos días, después de unos meses en los que la Champions League ha ocupado gran parte de los esfuerzos de la plantilla. Asegurarse su presencia en la primera de las competiciones cortas de la temporada pasa por sumar los dos puntos este sábado —19.30 horas en el Palacio de Deportes— ante un Blendio Sinfín que llega a la capital crecido tras su reciente empate en casa frente al Anaitasuna. Los cántabros ocupan la novena posición de la tabla y ya han demostrado que no hay rival al que teman. Bien lo saben en el Bidasoa —actual segundo clasificado de la Liga Asobal— al que se impusieron hace cuatro jornadas 23-22.

Por eso el encuentro de mañana se antoja capital para los de Rafa Guijosa, conscientes de que no salir al cien por cien a la pista puede condenarles. Con las bajas seguras de Carrillo y Juanjo Fernández —ambos lesionados— los ademaristas tratarán de romper el encuentro cuanto antes para no llegar a los minutos finales con un marcador apretado. Las opciones del Ademar pasan por ser fuertes en defensa y lo menos previsibles en ataque. Jugadores como Acacio, Pesic, Vieyra, Simonet, Jaime o Mario volverán a ser importantes a nivel ofensivo. Y atrás, con Juanjo de nuevo fuera del equipo, cobran más relevancia hombres como Ligetvári y Mosic, sin olvidar al incombustible Gonzalo Carou. Precisamente el internacional argentino ha sido elegido como el MVP del mes de noviembre por los aficionados del Abanca Ademar. Un choque de altura con algo más que dos puntos en juego. Y es que la Copa Asobal ilusiona de forma especial y Guijosa no quiere relajaciones.