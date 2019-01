Adiós a dos meses sin perder

A. DIEZ | LEÓN

El Segle XXI endosó al Patatas Hijolusa su primera derrota en casa de esta temporada (65-72). Un partido igualado que acabó cayendo del lado del joven equipo de formación de la Federación Española que logró decantar de su lado la victoria en el último cuarto del partido, que se inició con dos puntos de ventaja para las leonesas.

El primer cuarto fue muy igualado en todos los aspectos, con alternativas en el luminoso, aunque al término de estos primeros diez minutos el marcador reflejaba un empate a dieciséis puntos.

El segundo cuarto también marchó por los mismos derroteros, aunque al final de esta primera mitad vencían las catalanas por un mínimo 33-36 que dejaba las espadas en todo lo alto para la segunda parte del evento deportivo.

En la reanudación se mantuvieron los parámetros, aunque las locales lograron darle la vuelta al marcador para finalizar este penúltimo acto con ventaja en el luminoso (49-47).

Sin embargo, un parcial de 0-9 en el arranque del último y definitivo cuarto decidió un partido equilibrado en los tres primeros y que se decantó del lado de las jugadoras visitantes por pequeños detalles.

No es este año el Segle XXI el equipo endeble de otras temporadas y lo ha demostrado en sus dos últimos encuentros ganando al Ibaizabal y al Patatas Hijolusa, que de esta forma ve frenada su racha de casi dos meses sin perder tras un encuentro en el que el equipo de Moses no tuvo el acierto habitual desde el perímetro y no encontró tampoco la aportación ofensiva de varias de sus jugadoras fundamentales en tareas atacantes al aro contrario, con apenas aportación en esa faceta del banquillo de las leonesas.

El Patatas Hijolusa volverá a jugar en casa el próximo fin de semana con el colista Cerdanyola visitando el Pabellón de San Esteban el sábado 26 de enero, 20.30 horas.