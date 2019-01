Adiós a la racha del Pajariel

J. PÉREZ | ZARAGOZA

No pudo llegar la tercera victoria consecutiva y el Embutidos Pajariel Bembibre cayó derrotado ante un rival directo como el Mann Filter Casablanca (60-45) en un partido a cara de perro en la parte baja de la clasificatoria donde los errores superaron con creces a los aciertos. Las leonesas compitieron bastante bien durante la primera parte, incluso se fueron arriba a los vestuarios, pero tras el descanso sólo serían capaces de anotar catorce puntos.

Las bercianas saltaron a pista muy fuertes y concentradas, también con acierto en sus primeras acometidas para poner el 0-4 en apenas un minuto. Respondieron las mañas de forma correcta y poco después pese a un primer triple de Nauwelaers se instalaba en el marcador el 7-7 con la exbembibrense Brittany Brown empezando a ser protagonista. El duelo resultaba reñido y precioso, con grandes porcentajes de tiro. Así si Gladkova y Herrera monopolizaban los puntos visitantes, la británica Brown se lo jugaba prácticamente todo para un equipo local.

En el inicio del segundo cuarto, con Dornstauder y Brown cogiéndolo todo, la superioridad en el rebote ofensivo del grupo entrenado por Fabián Téllez provocó rápido una nueva igualdad, 19-19. Las mañas defendían ahora mucho mejor y aunque en ataque el balance no era bueno un triple de Laia Flores servía para marcar una nueva alternancia, 24-23 en el ecuador del cuarto. De ahí al descanso las de Pepe Vázquez no mejorarían casi nada en ataque, donde siempre habría barullo, pero sí ganaron confianza en defensa.

Tras el paso a precisión de ambos quintetos no tardaría en desaparecer, el enceste de media distancia no existía, y aún así el duelo ganaba muchos enteros en emoción porque cada balón era una batalla bonita de ver. Esa igualdad se rompía en el último cuarto en el que un parcial de 20-8 para as locales sentenciaba a las bercianas.