La afición berciana vive otra fiesta

Éxtasis total en Cartagena. Eso es lo que vivieron los cerca de 200 aficionados de la SD Ponferradina que no dudaron en viajar junto a los suyos en busca de un sueño que empieza a tornarse cada día más real. Y eso que la cosa se puso fea en la primera mitad con el gol de los murcianos. Pero ni por esas lograron acallar a unos seguidores ávidos de esperanza que poco a poco convirtieron el Cartagonova en un pequeño Toralín. Los cánticos fueron de menos a más desde el fondo norte aunque las gargantas bercianas se desataron con el empate de Río Reina tras un magistral lanzamiento de falta que suponía el empate y, lo más importante, un gol de oro fuera de casa. Pero la fiesta no había hecho otra cosa que empezar. Con todo a favor, los seguidores blanquiazules llevaron en volandas a los suyos cuando más lo necesitaban. El 1-1 no estaba nada mal para la vuelta del próximo fin de semana, pero la locura se apoderó de la grada con el segundo tanto, el de Yuri, que pone pie y medio en la tercera y última ronda del play off de ascenso. Se espera un Toralín a reventar en siete días.

Fotos: LOF.