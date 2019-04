La afición de la Cultural se agarra a hacer pleno

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

«Clasificarse para el play off está difícil; ganar los tres partidos es la única opción de pelear por el objetivo de jugar la fase de ascenso a Segunda División. Seguimos creyendo que tenemos opciones y vamos a intentar ganar en primer lugar el siguiente partido». El que anima todos los domingos al equipo, tanto en casa como fuera, es el más forofo y más entregado del culturalismo, Magín el del bombo y su cuchara de madera. Magín mantiene vivas las esperanzas de continuar aspirando a jugar el play off de ascenso, después de la derrota cosechada en el Municipal de Guijuelo (1-0). En la vuelta a su trabajo cotidiano en su taller de Veguellina de Órbigo este lunes, reconoce que no queda «otra opción que creer y salir desde el minuto uno a ganar, transmitir la ilusión por clasificarse para jugar la fase de ascenso y luego retornar a Segunda División. La afición de la Cultural nunca se rinde y va a seguir apoyando al equipo, aunque no está respondiendo en consonancia a lo que se nos vendió cuando empezó la temporada, con quedar primeros del grupo y ascender por la vía rápida».

Magín apela a la profesionalidad de la plantilla para seguir peleando hasta que las matemáticas lo impidan. «Aplicar el partido a partido será fundamental para conseguir el objetivo que tiene la afición culturalista entre ceja y ceja. Da igual el rival», afirma, «porque no se puede fiar de nadie, aunque en esta ocasión nos visite el colista». «Todos los que conforman la plantilla de la Cultural son profesionales y se deben a un club y a una afición. Sólo se les puede pedir que lo den todo para ganar estos tres partidos de Liga». Y cree que llegar a 65 puntos «con algunos golaverages ganados nos puede dar la opción de jugar la fase de ascenso». La próxima jornada de Liga llega el sábado ante el colista Fabril, «un rival del que no te puedes fiar. El partido de la primera vuelta contra ellos fue duro por cómo acabó».

Y sobre la afición de la Cultural, comenta: «Lo de la afición no tiene nombre, han sabido leer desde el principio la oportunidad que tiene este club. Todo el mundo se ha enganchado. El sábado vimos a muchas personas en un viaje fuera de casa. La afición, la ciudad y las instituciones están enganchadas. El equipo está obligado a jugar la fase de ascenso. De lo contrario sería una gran decepción».