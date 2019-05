La afición está muy por encima del equipo

ÁNGEL FRAGUAS | REDACCIÓN

Lo único que se salva de esta temporada es la afición de la Cultural, que una vez recibidas las notas finales del curso se lleva matrícula de honor. Y no sólo por lo demostrado ayer en San Sebastián de los Reyes, donde se desplazó para insuflar el último aliento a los suyos en busca del milagro del play off, sino por toda una temporada ejemplar en la que no dudó un segundo en acompañar y respaldar siempre al equipo, aguantando estoicamente cuando las cosas se ponían feas e incluso mirando para otro lado en momentos en los que quizá los jugadores no se merecieron tanto cariño. La hinchada es el alma de la Cultural. Y la verdad, no se esperaba este desastre.