Agotado el papel para el duelo final

francisco otero | ponferrada

Se va a llenar, como pasó en el partido contra el Sant Andreu hace nueve años. Si queda algún mínimo espacio vacío, será por seguridad en el entorno de la afición visitante y de algún socio que no acuda. La expectación que ha generado el Deportiva-Hércules se puede comparar con la que trajo la eliminatoria de campeones contra el cuadro barcelonés en mayo del 2010. Ayer, en una hora y diez minutos se agotaron las entradas que había disponibles para no socios. Y a mediodía el club anunciaba que sólo quedaban 273 socios por retirar su localidad. Además, la entidad hace un llamamiento para que los abonados que no puedan acudir al partido, contacten con ésta para posibilitar que otros aficionados puedan acceder a esas entradas. Hay que recordar que en esta ronda no se liberaban los carnet tal día o a tal hora como sí pasó en la semana previa al duelo ante el Cornellà. Algunos socios que residen fuera de El Bierzo e incluso de España ya se pusieron ayer en contacto con la Ponferradina para ceder sus abonos. El horario de la oficina para que los socios que aún no han retirado su entrada puedan hacerlo será de 08.30 a 14.00 horas hoy y de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas mañana.

Para los que no tengan la suerte de poder acudir al estadio a presenciar el partido en vivo, el Ayuntamiento anunció ayer la instalación de una pantalla gigante en el pabellón El Toralín (del mismo modo que con motivo del Alicante CF-Deportiva del 25 de junio del 2006), que abrirá sus puertas a las 18.30 horas. El acceso será gratuito. Hay que recordar que el duelo será emitido por Cuatro y Footters. También podrá seguirse en EsRadio Bierzo, además de Onda Bierzo y Ser.

«Si nos relajamos, nos comen»

Yuri de Souza fue el encargado de hablar ayer sobre el partido en la última comparecencia previa a un partido de esta temporada. El brasileño tiene claro que el equipo no debe ni especular con el resultado ni salir a contener ni relajarse. Además, habló de la afición que hizo cola durante toda la noche para conseguir una entrada: «Si entramos relajados al partido, el rival nos come. Las remontadas están a la orden del día en el fútbol, incluso en el de más alto nivel. Aún tenemos fresco el ejemplo del Liverpool-Barcelona. No hay que relajarse, sino entrar a ganar, con humildad y respetando al rival, como se ha hecho en la Liga y en la fase de ascenso. El Hércules es un gran equipo, complicado y seguramente vendrá a por todas. Será muy importante intentar marcar un gol, que lo acusaría el rival, además de entrar bien en el partido. Hay que estar concentrados, porque ellos no tienen nada que perder y seguramente intentarán marcar un gol pronto para engancharse a la eliminatoria».

Yuri ha ascendido con la Deportiva en las dos fases de ascenso que ha disputado: en el 2010 contra el Sant Andreu y en el 2012 ante el Tenerife. Por tanto, busca el tres de tres. En el último ascenso ante el equipo insular Yuri marcó dos goles en la eliminatoria final. «Ascender ahora sería uno de los momentos más importantes aquí por lo que hemos pasado en estos tres años complicados».

No se esperan variaciones en el equipo berciano con respecto al que formó de inicio en el José Rico Pérez.

Efeméride

Ayer se cumplieron 20 años del ascenso de la Deportiva a Segunda División B. Se produjo tras derrotar en la quinta jornada de la Liga de Ascenso al Real Titánico por 3-1. Aquel día se «inauguró» la recién construida fuente de la plaza Lazúrtegui. Tres días después aún se jugaría el último duelo de la mini competición en Asturias.