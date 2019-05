Aira aparca los nombres para alcanzar el milagro

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El entrenador de la Cultural acude a los hombres en lugar de a los nombres para conseguir el más difícil todavía de meter a su equipo en la zona de play off a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato de Liga regular. José Manuel Aira decidió dejar en la grada por segunda jornada consecutiva a la estrella del equipo culturalista, Josep Señé. Además, el cambio en la portería a favor de Carlos Morales y en detrimento de Jorge Palatsí se produjo en el antepenúltimo encuentro del campeonato de Liga. El técnico también se ha decantado por el lateral derecho Saúl González en lugar del fichaje de invierno Borja San Emeterio. Jesús Bernal, casi desaparecido, ha vuelto para dar seriedad y empaque al centro del campo, al igual que Capilla y Dioni a las posiciones ofensivas del equipo. Todo ello con el objetivo de buscar a la desesperada el play off de ascenso a Segunda División. Después de los resultados registrados en la presente jornada, tanto el Real Madrid Castilla como el Atlético de Madrid B no fallaron ante sus respectivos rivales, el Coruxo y Rápido de Bouzas (5-1 y 3-0 respectivamente), además del empate de la SD Ponferradina en Barreiro frente al filial del Celta (1-1). Ante estos marcadores, la Cultural tiene la obligación de sumar los seis puntos que todavía quedan en juego y que falle alguno de sus rivales por un puesto en la fase de ascenso a Segunda División. La Cultural se enfrentará al San Sebastián de los Reyes en el Estadio Municipal Matapiñonera y para concluir el campeonato recibirá en el Reino de León al Coruxo. Tanto el filial colchonero como el madridista deben cometer errores. Los rojiblancos juegan fuera ante el Pontevedra y reciben en casa al Las Palmas Atlético, dos compromisos en el que sus adversarios también se juegan meterse en play off, los gallegos, y salvar la categoría, el cuadro canario. El Real Madrid, por su lado, se desplaza a Vigo para medirse al Rápido de Bouzas y en la última jornada juega en Valdebebas ante el Pontevedra, dos oponentes también con los deberes por hacer.

Finalmente, la SD Ponferradina recibe en El Toralín al Fuenlabrada, mientras se desplaza al terreno de juego del Unión Adarve para cerrar la Liga regular.

De los citados, la Cultural y el Pontevedra no dependen de sí mismos para jugar por el ascenso a Segunda División. En caso de empate a puntos, el equipo leonés sólo ganaría el golaverage particular al Atlético B, aunque algunos triples empates al final le favorecerían.