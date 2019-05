Aira: «Con los seis puntos nos metemos en play off»

José Manuel Aira confía en las opciones de su equipo. Está seguro de que si la Cultural logra sumar los seis puntos que restan por disputar estará en play off. JOSÉ ORTEGA -

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

«Estoy seguro, con seis puntos nos metemos en el play off de ascenso. No tengo ninguna duda sobre ello», afirma Aira, que se muestra «convencido» de las opciones de su equipo de disputar la fase de ascenso si es capaz de sumar los seis puntos que restan del campeonato de Liga regular, comenzando por el encuentro de mañana en el terreno del UD San Sebastián de los Reyes. «Imagino un partido con mucho ritmo, tenemos que ser inteligentes, sobre todo en el inicio, no será fácil. Tenemos que hacer un partido completo desde el arranque. El Sanse es un equipo bien organizado. Sabemos que cualquier escenario es posible. Hay que hacer una buena lectura del partido y tomar buenas decisiones. Quiero un equipo que afronte el partido con mucha concentración y atención», manifiesta.

A continuación, Aira argumenta: «Somos conscientes de la necesidad de generar más para conseguir más rédito en ataque. El equipo trabajará para aportar en todas las facetas del juego».

«Los movimientos entre jugadores y equipos se dan siempre, no es algo en lo que reparemos. No me fijo en si un jugador ha estado en un equipo u otro previamente para determinar su participación, sólo juzgamos lo deportivo», mantiene Aira con respecto a la continuidad de Carlos Morales en la portería.

«En otras ocasiones me ha tocado estar en la posición en la que se encuentra nuestro rival ahora, y ha pasado de todo. Con todo, lo más importante es que podamos llevar el partido al lugar dónde necesitemos. Si tenemos el control, el rival perderá fuerza. Nuestra preocupación es el San Sebastián de los de los Reyes. No pensamos más allá. Las valoraciones las haremos al terminar la temporada, ahora sólo nos centramos en el partido», advierte el técnico culturalista.

«En mi trato al jugador siempre exijo, siempre buscamos el máximo rendimiento que pueda aportar al grupo. Se le traslada lo que puede sumar, y ellos están respondiendo con buen trabajo a lo requerido. No hacemos distinciones en función de nombre o trayectoria, el cuerpo técnico decide después, y escoge la opción que mejor pueda adaptarse a la idea de partido», sostiene.

«No me preocupa nada relacionado con mi contrato. No pierdo ni un segundo en eso, afronto mi profesión de esa manera, y valoro el día a día por encima de todo. Lo que pase en el futuro no depende de mí», asegura Aira.

«En momentos, se han generado unas expectativas irreales en cuanto a escapar de la exigencia de la competición. Ahora estamos lejos de esa visión. Éste es un sitio fantástico para desarrollar el trabajo. Sólo decepciona no corresponder a lo generado. El fútbol no versa sobre merecer, esto va de conseguir metas. Hay una oportunidad muy bonita que se abre en este final, y me agarro a ello con toda la fuerza y toda la ilusión posible», concluye.