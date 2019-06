Aira, condicionado

D

icen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero es que visto ya el argumento de aquella película protagonizada por José Manuel Aira que se antojaba épica y acabó en pesadilla, quizá sobró hasta la primera. Un filme cargado de estrellas al que sin embargo se le fundieron los focos justo cuando tocaba acudir a la gala de entrega de premios. Pobre, muy pobre, la puesta en escena de un técnico berciano que como si de una cinta del mismísimo Shyamalan se tratara, acabó dando un giro sorprendente de guión para convertir al villano Víctor Cea en el salvador sacrificado que dejó a la Cultural cuarta y como uno de los mejores visitantes. No pudo el de Ponferrada reconducir el millonario proyecto de Aspire y ahora, con los mismos productores pero menos de la mitad del presupuesto, regresa a reflotar una ‘franquicia’ a la que muchos críticos catalogan ya como de serie B. Quizá con una temporada entera y tiempo para confeccionar la plantilla ‘a su gusto’ Aira muestre su mejor versión. Pero sin duda parte condicionado. Y lo hace porque los recursos para fichajes no permiten grandes desembolsos, porque la propuesta carece de efectos especiales en ambas áreas y sobre todo porque su repesca no genera ilusión en buena parte de la grada. Justo un mes después de que la directiva le borrase de los títulos de crédito se filtró que los informes internos le avalaban como el entrenador perfecto. No dudo de su capacidad. Pero si tanto confiaban en él ¿por qué no le renovaron hace 30 días? ¿Por qué le ofrecieron antes el banquillo a otros colegas de profesión? Ojalá nadie tenga que decir en mayo eso de que esta película ya le sonaba.