Aira: «Creo en mi plantilla y nadie se va a rendir hasta el último minuto»

P.R.B. | LEÓN

«No generamos ocasiones en el desorden, ni supimos gestionar bien ciertas situaciones. Pero nadie se rinde, vamos a creer hasta el final», remarcó José Manuel Aira nada más concluir el partido entre la Cultural y el Salamanca, donde los leoneses mostraron una de sus peores imágenes de toda la temporada. Pese a empatar en el tiempo de descuento, el desencuentro con la grada fue total. Ya se vio en varias fases del partido con broncas a Señé, Patalsí y Aridane, pero tras el pitido del árbitro los aficionados descargaron toda su ira contra jugadores, técnico y directiva. «La reacción de la gente es lógica y hay que aceptarla, pero el equipo va a poner al club donde se merece», subrayó el técnico berciano. «Tenemos que trabajar siempre al margen de los entornos, sean positivos o negativos. Igual que hay veces, como el día del Celta B, que ellos nos aplauden, debemos entender las críticas cuando las cosas no salen como queremos».

Sobre si el problema del equipo es físico, Aira recurrió a los datos de los GPS que tienen de cada jugador para negar que el mal rendimiento de los leoneses ayer y en las últimas jornadas se deba a eso. «Si no somos el equipo que más corre, estaremos entre los dos o tres primeros, ahí están las pruebas. Los errores se deben a otras cosas, pero no estamos físicamente mal». Aira considera que el objetivo del play off está muy vivo. «Creo en mi plantilla y en el trabajo que venimos haciendo. El equipo no se va a rendir hasta el último minuto».