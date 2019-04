Aira hace bueno a Víctor Cea

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural está viviendo sus peores momentos de la temporada. Tras alcanzar su momento álgido hace cinco jornadas con la consecución del liderato, el equipo ha pegado un bajón en juego y resultados que le ha llevado a la sexta posición, a sumar sólo tres puntos de los últimos doce disputados y a no depender de sí mismo para alcanzar al menos la cuarta plaza, última válida para disputar las eliminatorias de ascenso al fútbol profesional.

El cambio de técnico y la consiguiente modificación de la plantilla en el mercado invernal tampoco ha solucionado nada. Ante los mismos rivales Juan Manuel Aira suma los mismos puntos (23) logrados por Víctor Cea y en el cómputo general, es decir, con 17 encuentros dirigidos cada uno el técnico madrileño suma un total de 29 puntos por los 27 del berciano, y lo que es peor, lo máximo que puede hacer Aira en los dos partidos que le restan por disputar con relación a Cea es igualar los registros porque el madrileño en sus dos últimos partidos al frente de la Cultural sumó los seis puntos tras derrotar (1-0) al Guijuelo, el próximo rival del equipo leonés, en el Reino e imponerse (1-2) al Fabril en la capital coruñesa.

Frente al San Sebastián de los Reyes en el Reino de León (0-0), cuando se produjo el debut de Aira y ante el Coruxo en tierras viguesas (1-2), los dos últimos partidos de la primera vuelta, Cea ya fue historia en la entidad blanca.

José Manuel Aira no ha logrado enderezar el rumbo de la Cultural y continúa con una plantilla muy descompensada. El entrenador berciano incorporó al equipo leonés al portero Carlos Morales, que sigue inédito, los defensas Pablo Vázquez, Javi Jiménez y Borja San Emeterio, éste último no llegó a jugar el domingo frente al Salmantino a pesar de carecer de laterales la Cultural, y los delanteros Andy Kawaya y Dioni Villalba, el segundo ausente en las últimas jornadas por lesión, es decir, seis altas para no mejorar los números logrados por su antecesor.

Recuperar al menos la cuarta posición es algo que obligará a realizar un esfuerzo suplementario a una plantilla demasiado apática, con poca mordiente y que se atasca en ataque como está quedando claro jornada tras jornadas, además de mostrarse excesivamente débil en defensa habiendo encajado 32 goles en los 34 partidos que lleva disputados, es decir, prácticamente un gol de media por partido, además de sólo conseguir dejar su portería a cero en sólo nueve partidos de los treinta y cuatro disputados, de ellos sólo cuatro en el estadio Reino de León.

Coruxo y Fabril, ambos en el Reino, y Guijuelo y San Sebastián de los Reyes, a domicilio son los cuatro rivales ante los que la Cultural está obligada a sumar los doce puntos y después esperar otros resultados para acabar entre los cuatro primeros clasificados del grupo.