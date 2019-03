Aira: "No es malo visualizar el ascenso, soñar con él es un estímulo para trabajar día a día"

El entrenador de la Cultural, el berciano José Manuel Aira no se asusta ante el horizonte de optimismo que se ha abierto para el equipo leonés tras conquistar el liderato de grupo el pasado domingo ante el Celta B. Todo lo contrario. Al menos en la entrevista concedida a Diario de León y que podrás ver y escuchar mañana en toda su amplitud en la edición digital de este diario huye de los esterotipos propios de entrenadores timoratos. El tan manido "No hay que echar las campanas al vuelo" parece que no va con él. "El ascenso es un objetivo claro y hay que visualizarlo. Soñar con el ascenso es un estímulo para todos, para trabajar mejor día a día", subraya el técnico culturalista.