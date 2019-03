Aira: «No usamos el balón como debimos»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

«No es el no querer atacar, sino que cuando teníamos el balón no lo usamos como debimos». Así se refiere José Manuel Aira al partido disputado por la Cultural frente al Inter de Madrid. «Tuvimos muchas pérdidas en la zona de creación, en los despejes y en las segundas jugadas, que permitieron al Inter hacerse con el balón. Tuvimos desajustes que no supimos contrarrestar», afirma Aira.

Sobre si el equipo queda tocado por el empate en Madrid, mantiene: «No veníamos pensando en mejorar ninguna racha ni una dinámica o ninguna situación que nos distrajera de lo que era el partido. Cualquier cosa que pensemos en dinámicas, clasificación, liderato nos iba a distraer. Como hacemos siempre, hay que analizar, corregir y seguir».

En cuanto a si fue el peor partido del centro del campo culturalista desde que está en el banquillo, Aira responde: «No valoro partes del equipo individualmente. El fútbol es un todo y hay que hacerlo conjuntamente. Nos vimos superados en muchas situaciones en el partido. Ellos tuvieron más el balón. Nosotros siempre llegábamos tarde a la presión y así estuvimos a merced del rival en vez de lo que queríamos. Hay que analizar el rendimiento del equipo al completo».

Sobre la oportunidad perdida de ponerse líderes, Aira reconoce: «No me importa la clasificación hasta la última jornada. Y el que piense que miento o que me escapo de esa situación es que no me conoce para nada. Sólo me importa el rendimiento del equipo cada día, en cada sesión y que el equipo crezca, que madure y que busque las mejores situaciones para que el equipo sea lo más competitivo posible».