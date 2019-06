Aira pasa el trago con una vida extra

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

José Manuel Aira (Ponferrada, 1976) se despidió de la Cultural el día 20 de mayo, tras no ser renovado su contrato después de no alcanzar el objetivo previsto del ascenso a Segunda División, cuando al final del campeonato de Liga regular el equipo leonés no logró disputar ni la fase de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Llegó para sustituir a Víctor Cea en diciembre del pasado año y tomar la rienda de una plantilla que el berciano no confeccionó. Eso sí, la parcheó en el mercado de invierno, aunque sin contar con el grupo que a él le hubiera gustado desde un principio, situación que podrá realizar en esta su segunda oportunidad si se ultiman los detalles para su regreso. No logró los objetivos marcados por el club leonés y se fue.

Sin embargo, alguno de los que en estos momentos toman decisiones en Aspire, al lado de Iván Bravo, es partidario de que el técnico Aira tenga una segunda oportunidad en la Cultural. Está próxima, según afirman los que ordenan las ideas deportivas en la academia catarí.

El perfil de la Academia de Catar es la contratación de entrenadores que destaquen por su visión moderna de entender el fútbol y, sobre todo, por su enorme capacidad para transmitirlo a aquellos jugadores que se encuentran bajo sus órdenes. Después de no concretar las primeras opciones de Óscar Fernández (Almería) y Rubén Albés (Ucam Murcia) como los candidatos deseados en un primer momento, la posibilidad de que José Manuel Aira vuelva a León está a punto de producirse.