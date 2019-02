Aira se plantea cambio de portero

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural afronta mañana (19.00 horas) frente al Real Madrid Castilla en la capital de España un partido clave en su devenir más inmediato en la competición regular al enfrentarse a un rival directo que ocupa la cuarta posición con un punto más que los leoneses y que en la primera vuelta se impuso (1-2) en el Reino de León con Vinicius, que no estará mañana con el filial blanco, en plan estelar, siendo vital la victoria para no perder la estela de los primeros clasificados e igualar como mínimo el golaverage particular.

José Manuel Aira, técnico culturalista, se mostró seguro en cuanto a las posibilidades de éxito de su equipo, aunque subrayó la necesidad de mejora en algunos aspectos, claves y necesarios, para conseguir la meta de los puntos en el Alfredo di Stéfano. «Sólo valoramos conseguir los tres puntos, y lograr un gran partido. Tenemos un equipo apto para ello, y lo buscaremos. Debemos intentar que los minutos de nivel se alarguen. Lo hemos conseguido en otras ocasiones, y el equipo no puede perder el control del partido con el paso del tiempo», dijo.

El entrenador culturalista no quiere que se repita la historia vivida la pasada jornada frente al Atlético de Madrid B ante otro filial de la entidad del madridista: «El otro día tuvimos un tramos en el que perdimos regularidad y control. También nos faltó precisión para finalizar. Esos son dos puntos importantes a mejorar. No veo fragilidad defensiva. En comparación con lo que generamos nosotros, es muy poco. Si vemos estadísticas, nuestro portero interviene muy poco en el cómputo global».

Aira sólo busca que sus jugadores muestren su potencial: «Hay que generar hábitos para ser fuertes sin balón. Nuestra recuperación en campo contrario ha aumentado, defendemos con bloque alto y mantenemos la posesión. Nos toca mantener el control y mantener nuestra línea. Nos encontramos cómodos en la recuperación alta, con el rival saliendo. En esos espacios, nuestros jugadores de ataque generan peligro».

El técnico dejó entrever que podría haber cambio en la portería: «La llegada de Morales ha aumentado la competencia, está entrenando muy bien, y puede encontrarse con la oportunidad en cualquier momento».

Sobre el rival dijo: «Tenemos que ver qué jugadores tendrá el rival. Cristo, Sánchez... puede que no estén. Con todo, el talento del Castilla es brutal, por capacidad individual generan peligro y decantan el partido», aseguró.