Aira: «Queremos volver al fútbol profesional»

pablo rioja | león

«Este club quiere volver al fútbol profesional, detrás hay una ciudad, un sentimiento… Tenemos muy claro lo que hay que hacer». Así de contundente se mostró ayer José Manuel Aira en su primera intervención pública desde que se hiciera cargo del banquillo de la Cultural por segunda vez. El objetivo vuelve a ser el mismo por el que la entidad leonesa le contrató en diciembre de 2018; subir a Segunda División. En su primer intento fracasó. Ahora —con un proyecto hecho a su medida y toda la Liga por delante— confía en lograrlo.

El de Ponferrada no dudó en decirle sí a regresar al banquillo culturalista en cuanto se lo ofrecieron. No era la primera opción de la directiva, pero sí es cierto que tanto él como su grupo de trabajo dejaron buenas sensaciones pese a no clasificar al equipo entre los cuatro aspirantes a conquistar la categoría de plata. «Nos sentamos en su momento, vimos el proyecto y ahí estaba mi deseo de seguir y gozar de otra oportunidad. La ilusión ayudó a la toma de la decisión, sabemos que dado el resultadismo en el que vive el fútbol no es fácil que este tipo de situaciones se produzcan. Agradecemos la valoración que se ha hecho de nuestro trabajo», insistió.

Con diez fichajes confirmados hasta la fecha, Aira dejó claro que todavía deberán incorporar a un central más y, al menos, a dos hombres de banda. Pero pidió paciencia. El giro en la política de gasto del club obliga a escrutar el mercado de Segunda B a fondo. Sebas Moyano está en la agenda. Pero aún faltaría un sustituto para Viti y otro lateral derecho. Tanto los nuevos como aquellos que se han librado de la ‘operación salida’ trabajan a conciencia para ganarse el favor del técnico. «El mensaje está claro. Desde la primera sesión hasta la última no puede notarse diferencia de intensidad. Me está gustando el trabajo, veo esas ganas de entrenar, de mejorar. Me ilusiona».

El ex del Albacete exige «hambre, compromiso, humildad e ilusión» como valores básicos que no se deben perder y aclara que un vestuario sano no tiene por qué significar «que los jugadores estén obligados a pasar las 24 horas del día juntos». Lo importante —prosiguió— «es lograr que todos entiendan que lo primordial es el objetivo grupal y no el individual».