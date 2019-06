Aira retoma el mando con el objetivo de ascender

José Manuel Aira vuelve al banquillo de la Cultural pese a no haber logrado el objetivo del play off esta temporada. MARCIANO PÉREZ -

PABLO RIOJA | LEÓN

Ya es oficial. José Manuel Aira será el entrenador de la Cultural la próxima temporada. Tal y como avanzó este periódico hace semanas, el técnico berciano retorna al banquillo del conjunto leonés justo cuando se cumple un mes de su no renovación. Pese a que no consiguió clasificar al equipo entre los cuatro primeros —todos ellos con plaza de play off— desde la entidad entienden que es el hombre idóneo para capitanear un proyecto que vuelve a centrarse en ascender a la categoría de plata del fútbol español. De hecho, firma por una temporada con opción a otra más si finalmente logra el ansiado objetivo, algo que se le escapó este año.

«Mi futuro no seguirá ligado a la Cultural. Ya mantuvimos una reunión con el club y nos comunicó que no se contaba con nosotros», dijo Aira el pasado 20 de mayo en la última jornada de Liga confirmando lo que era un secreto a voces. En su despedida añadió que aceptaba la realidad de lo que requiere la categoría. «Es preciso comenzar a crecer y valorar lo que tienes y cómo tienes que competir para conseguir algo más. Debes equipararte a todos los equipos de Segunda B. Hay que valorar cada gol y cada punto. La eficacia en las dos áreas nos pasó factura, sobre todo en el que atacamos. Hemos generado ocasiones de gol, pero la falta de efectividad nos privó de sentenciar. En nuestro área dimos facilidades al rival», resumía en sala de prensa tratando de justificar un fracaso que se venía venir casi desde el pasado mes de agosto.

El regreso del de Ponferrada a la Cultural se explica por varios motivos. El principal es el ‘no’ que otros preparadores le han dicho a la secretaria técnica del club. El más deseado fue Carlos Corberán (Valencia, 1983), ayudante de Marcelo Bielsa en el Leeds United. Pero aunque hubo contactos, al final decidió continuar en el conjunto inglés. También sonaron con fuerza nombres como Rubén Alvés y Óscar Fernández, entre otros, pero la respuesta fue la misma. Así las cosas, pronto se supo que todos los caminos conducían de nuevo a José Manuel Aira, quien desde el principio dejó la puerta abierta para volver a convertirse en máximo responsable del vestuario culturalista.

Y aunque no logró el objetivo por el que se le fichó a finales de diciembre de 2018, los informes internos —y la opinión de gran parte del vestuario— fueron siempre favorable al técnico berciano. Todos ellos coinciden en su capacidad para dirigir al grupo.

Hace días que Aira trabaja en la sombra —junto a Ricardo Pozo— en lo que será la confección de la nueva plantilla de la Cultural para la 2019-20. Por ahora no se ha anunciado ningún fichaje, pero hecha oficial su vuelta al club leonés, no tardarán en llegar. Al tiempo, la entidad trabaja en las salidas y en concretar qué jugadores sí cuentan para iniciar la reconquista de la Segunda División. El presupuesto del próximo curso —que no pasará de dos millones de euros— condiciona por completo los movimientos. Primero han de aligerar fichas altas y después apostar por jugadores contrastados de la categoría. Esa es la hoja de ruta que marcó Aspire y la que se seguirá a rajatabla.