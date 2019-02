¡Aira, trata de arrancarlo!

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural no aprovechó el gol inicial de Sergio Marcos cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego para ofrecer una tarde plácida a su fiel afición. Además, frente a un rival de nivel, como el Atlético de Madrid B, era la tarde idónea para asomarse a las posiciones de cabeza de la tabla clasificatoria del Grupo I de Segunda División B. Un partido clave y propicio, pero el pobre juego demostrado, a rebufo y dominado por el filial atlético, acabó pagándolo con un pobre empate (1-1). El equipo leonés con este resultado no sube a los puestos de cabeza de la general, que tenía en sus manos si era capaz de batir al cuadro nodriza colchonero y lo que es peor, permanece una jornada más fuera de las plazas de play off. Bagaje de 9 puntos de 18 con Aira.

Ni siquiera ese gol inicial nada más comenzar el encuentro dio alas a una Cultural que no se vio cómoda sobre el rectángulo de juego, sobre todo en la segunda parte, en la que el conjunto visitante se adueñó del partido adelantando sus líneas y llegando con mucho peligro a la portería culturalista de Jorge Palatsí.

Así según transcurrían los minutos, los rojiblancos se hicieron con el peso del encuentro, comiendo a lo de Aira el centro del campo, la zona en la que se cuece el juego y provoca las llegadas. Darío empató el choque con un golazo que se coló por toda la escuadra de la portería de Palatsí, con tiempo para la reacción culturalista, que no se produjo. Demasiado juego insulso y sin mordiente hacia el delantero Aridane. El Atlético B se creció, con un poderío físico, posicional y con más mentalidad de llevarse el partido que el cuadro local. En los compases finales incluso porfió por la victoria, con remates que hicieron temer lo peor a una hinchada leonesa que no vio al bloque ganador que se presume, con media docena de refuerzos en este mercado de invierno que de momento no han cambiado el panorama. Al final concluyó el partido con empate, lo que provoca que la Cultural siga sin acometer la cabeza de la clasificación, después de transcurridas 23 jornadas del campeonato de Liga.

La Cultural no fue capaz de conseguir una victoria para dar el golpe de autoridad que necesita frente a un buen Atlético de Madrid B, que tras una primera mitad en la que acusó el gol tempranero del equipo local nada más iniciado el encuentro, se pasó a una segunda parte en la que el Atlético de Madrid fue mejor que el equipo culturalista a lo largo de los segundos 45 minutos de juego, dominando el centro del campo y llegando mucho más que el equipo leonés al área rival. Con el transcurso de los minutos, el filial colchonero dio la mejor versión y pudo llevarse el encuentro, primero con un golazo de Darío desde fuera del área, en el que Jorge Palatsí vio alojarse el balón en sus redes en la única ocasión que el rival había llegado a su portería con máximo peligro entre los tres palos. Después, se pasó a unos minutos en los que el Atlético de Madrid B tomó el mando del partido con un dominio en la medular sobre el bloque culturalista, que pareció demasiado desgastado y físicamente mermado por debajo del conjunto de Atlético. El conjunto rojiblanco pareció ir con una velocidad por encima que el cuadro de los de Aira.

En los últimos compases del encuentro, los culturalistas incluso temieron por el empate, ya que si alguien estaba más cerca de ganar en esos últimos minutos del encuentro fue el conjunto colchonero, aunque finalmente no se movió más el marcador y la Cultural continúa una jornada más fuera de los puestos de la zona de play off. Un encuentro propicio para haber aminorado la distancia con la cabeza de la clasificación. No fue así y ahora la Cultural deberá ir a por los tres puntos a Valdebebas para medirse el domingo a las 19.00 horas al Real Madrid Castilla.

Los culturalistas ya han remodelado su plantel de cara a conseguir los objetivos planificados a principio de la temporada . Las metas siguen siendo las mismas. Y después de la media docena de cambios, además de la del entrenador y su grupo de ayudantes, se intensifica la exigencia de quedar primero de grupo y después ascender a Segunda División por la vía rápida. Cada partido hasta el final del campeonato es vital para León, que exige al equipo el ascenso a Segunda División.