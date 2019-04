«Al menos no perdimos contra un rival directo»

pablo rioja | león

«En la Cultural nunca se puede dar por bueno un empate, pero era un partido complicado que se nos puso cuesta arriba y que fuimos capaces de empatar a los cinco minutos. Dar las gracias a la gente que vino. No es que sea bueno el resultado pero por lo menos no perdimos ante un rival directo», subrayó Iván González en zona mixta. «Nos faltó meter un gol más que el otro equipo. Fue un duelo muy disputado con una intensidad muy alta donde resultó complicado encadenar más de tres pases seguidos», dijo el central. «No pude ver el gol anulado, pero sí nos comentan que fue legal. Es una lástima porque los árbitros a veces se equivocan, hoy nos tocó a nosotros y nos lamentamos porque era el gol que nos daba la victoria, pero el fútbol es así, unas veces los arbitrajes te dan y otras te quitan. No hay que buscar excusas. Queda un final de Liga muy duro donde todos los equipos nos van a poner las cosas difíciles. Tenemos un corto bagaje de puntos contra rivales directos. Pero cuando hicimos 10 puntos de 12 nadie nos dijo nada. Siempre se lanzan mensajes pesimistas. Hay que cambiar la dinámica».