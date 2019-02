Aláiz regresa por la puerta grande

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Roberto Aláiz recuperó ocho meses después de su última carrera las sensaciones de una competición. El atleta leonés lo hacía en el Cross Gimnástica de Ulía, una de las ‘míticas’ del atletismo en la que el pupilo de José Enrique Villacorta dejaba de lado casi tres años de sinsabores a causa de las lesiones para volver a disfrutar pujando ante cientos de rivales por un lugar en la zona noble de la clasificación.

Para uno de los grandes representantes del atletismo de fondo leonés el regreso no podía tener mejores sensaciones. «Ha sido una carrera en la que me he encontrado muy cómodo. Venía con algo de prudencia por un problema que he tenido en un pie, pero al final las cosas han salido bastante bien», apuntaba el atleta del Fem Camí Mislata que cruzaba la meta en el puesto 15 de la general con un tiempo de 31:48. Para él lo importante no era el podio sino probarse y el test no podía ser más relevante ante una nómina de notables participantes.

Aláiz estuvo siempre en los puestos delanteros para ir probándose en una distancia en la que el pupilo de Villacorta se encontró como pez en el agua.

Su compañero de entrenamientos y de club, Jorge Blanco, también firmaba una actuación destacada que lo situaba como el mejor representante leonés en la carrera guipuzcoana. Jorge cruzaba en sexta posición la línea de meta con un tiempo de 30:20, apenas unos segundos más que el tercer clasificado y dejando una imagen notable. El atleta del Fem Camí Mislata estuvo siempre entre los primeros e incluso marcando el ritmo del grupo de candidatos a la gloria.

También ocupaba un lugar destacado en la carrera el atleta del Fisiorama-Drasanvi Guillermo García que con un registro de 31:13 completaba el recorrido en el puesto 12. Su compañero de club, Luis Óscar López Gabela también transitaba en una zona noble de la clasificación para acabar en el lugar 38 de la clasificación. Y todo en una prueba en la que Roberto Aláiz regresaba a la competición demostrando que su recuperación va por el buen camino y que paso a paso buscará recuperar un lugar entre los destacados dentro de la élite nacional del atletismo de fondo.