Alba Sánchez, reto de oro en el Nacional

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Once carreras por delante y el reto de hacer historia para el automovilismo leonés. Ese libro de ruta es el que espera seguir Alba Sánchez en un 2019 que para la piloto leonesa afincada en San Andrés del Rabanedo supone el mayor desafío. Con cuatro años de experiencia en el mundo de los rallyes a Alba le ha llegado la oportunidad de luchar por lo máximo. Y además en un equipo oficial de las garantías de Hyundai, vigente campeón de marcas.

Alba ejercerá de copiloto de Surhayen Pernía con un Hyundai i20 R5 con el que buscará el peldaño más alto del podio. Desde 2015, año en el que iniciaba su periplo en las carreras, ha ido escalando puestos hasta firmar el triunfo en 2018 en el Ladies Trophy del Barum Rally y hacerse además con el subcampeonato del Tour European A junto al portugués Renato Pita.

En el Nacional de rallyes también ha dejado su impronta aunque es ahora, en 2019, cuando entra a formar parte de un proyecto ambicioso que empezará a rodar el 23 de marzo con la prueba inaugural del certamen en el Rally Sierra Morena (Córdoba). Será el primer capítulo de 11 pruebas de asfalto en el que el reto es el título de campeón junto al cántabro Pernía que precisamente elegía a Alba como su compañera en esta aventura tras las excelentes referencias que presentaba la leonesa. Además, otro de los objetivos será el título de marcas que Hyundai defiende y para el que la labor de Alba Sánchez y Surhayen será esencial. El podio en la categoría de vehículos FIA y R5 así como en la de copilotos serán otros de los alicientes para esta leonesa que con 26 años se ha ido ganando ya un nombre en el panorama automovilístico nacional. El Europeo y Mundial también están en su horizonte aunque a corto plazo sus miradas están centradas en el Campeonato de España de rallyes de asfalto y en responder a la confianza que Pernía y Hyundai han depositado en ella.

«Sin duda alguna esta es la temporada más ilusionante para mí. Es cierto que en estos años he podido disfrutar de la competición, pero estar dentro de una estructura como Hyundai es algo maravilloso. Ahora toca responder en cada carrera. Sé que el reto es exigente pero también que contamos con una estructura y un coche propicio para ello», apunta Alba que en menos de tres semanas entrará en escena en un rally en el que precisamente su compañero, el cántabro Surhayen Pernía, ya sabe lo que es acabar entre los mejores. Luego vendrán otros escenarios como Islas Canarias, Villa de Adeje, Ourense, Rally do Cocido, Ferrol-Suzuki, Princesa de Asturias, Villa de Llanes, Santander-Cantabria, La Nucía y Comunidad de Madrid con los que completará un calendario completo y exigente. «Este año no tocaré otros torneos ya que estamos centrados en el Nacional. Será nuestra única meta», precisa la leonesa que ya ha probado el que será el coche con el que luchará por dar un paso adelante en su trayectoria competitiva. Un camino que espera concluir con el primer puesto en el podio para hacer historia para el automovilismo leonés. Un escenario que Alba contempla para este 2019.