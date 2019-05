Àlex Márquez lidera el triplete español en Francia

Àlex Márquez (Kalex), el hermanísimo, que no ganaba desde Japón-2017, es decir, desde hace 26 grandes premios (es más, él fue el último español que había ganado en Moto2 tremendo!), ha roto hoy esta larga sequía con una victoria impresionante, de principio a fin, de semáforo a bandera a cuadros, dominando plácidamente la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia y, sí, presentando también, su candidatura al título, pues se pone cuatro del campeonato. Márquez, además, ha completado un impresionante triplete español, pues Jorge Navarro (Speed Up), que partía desde la pole, ha terminado segundo tras una durísima pugna con Augusto Fernández (Kalex), que ha remontado desde la 14 posición hasta conseguir el bronce.

Esa pelea entre Navarro y Fernández, que ha sido lo más bonito de la carrera de Moto2, ha permitido a Márquez irse escapando poco a poco, adquirir una ventaja de dos segundos, que, contrariamente a lo que le venía ocurriendo en los dos últimos años, ha sabido administrar esta vez sin cometer los errores que, al final, durante esos 25 grandes premios de sequía, le arruinaban sus buenas manos y determinación en determinados grandes premios.

Final de una mala racha

Àlex Márquez, que ha provocado la felicidad de su padre Julià y, cómo no, de su hermano Marc, que fue a recibirlo al pit lane antes de empezar la carrera de MotoGP de Le Mans, ha expresado su tremenda felicidad por haber roto una racha que, la verdad, podía haberse acabado mucho antes si no hubiese cometido determinados errores de ansiedad y precipitación.

Uf!, tras el desastre de Jerez después de haber conseguido una extraordinaria segunda plaza en parrilla tenía la necesidad, las ganas, la obligación de volver a estar aquí delante y, la verdad, después del entrenamiento de este mañana, después del warm-up, donde ha ido muy mal, mi técnico David García me ha metido un buen chute de ánimo, nos hemos atrevido a montar el neumático duro y he pensado hoy es el día, Àlex, hoy es el día y todo ha salido redondo", contó el vencedor.

"No ha llovido y hemos podido apretar de firme desde la primera vuelta, siendo un martillo y clavando muy buenos cronos en todas las vueltas. Jorge (Navarro) y Augusto (Fernández) apretaban por detrás y eso ha hecho que no me despistase pues sabía que, al menor errores, ellos se pegarían a mí colin. Estoy muy, muy, feliz, por el equipo y, por qué no decirlo, porque llevaba mucho, demasiado tiempo, sin ganar, fueron sus palabras al bajar del podio totalmente español.

El Mundial se aprieta

Àlex Márquez, campeón del mundo de Moto3 en el 2014, ha sumado hoy su octava victoria en el Mundial de motociclismo, a las que debe añadir 29 podios más y nueve 'poles positions'. Es posible, sí, que este triunfo signifique, por fin, el relanzamiento de un joven que, con 23 años, tiene toda una brillante carrera por delante.

Mundial de Moto2: 1. Lorenzo BALDASARRO (Italia), 75 puntos; 2. Thomas LUTHI (Suiza), 68; 3. Jorge NAVARRO (España), 64; 4. Àlex MÁRQUEZ (España), 61 y 5. Marcel SCHROTTER (Alemania), 56.