Álex Matos da la victoria a La Virgen ante el Uxama en tierras sorianas

La Virgen fue el único de los cinco equipos leoneses que militan en el grupo octavo de la Tercera División que logró la victoria. Un gol de Álex Matos en la segunda parte fue suficiente para que los virginianos se hicieran con los tres puntos. El Atlético Astorga no pudo con el Santa Marta y acabo cediendo un empate tras firmar tablas (1-1) en un partido en el que se adelantó por medio de Roberto Puente al transformar un penalti. La Bañeza frenó la marcha de la Gimnástica Segoviana y sumó un punto de calidad tras su empate (1-1). El Atlético Bembibre no pudo sorprender al Cristo Atlético y acabó cediendo (3-2) ante los palentinos. La Cultural B no pudo disputar su encuentro frente al Numancia B al decidir el colegiado el aplazamiento del mismo por el estado del terreno de juego.