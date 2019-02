Alisha y Ramona: cuando tu rival en el campo es tu pareja

-"¿Cómo te sentirás si tu pareja marca?".

-"Mal, muy mal".

Aunque pueda parecer una respuesta despechada, no hay nada de eso en las palabras de Alisha Lehmann, sino competitividad. Alisha es una futbolista profesional suiza, que desde esta temporada milita en West Ham, y su pareja es Ramona Bachmann, delantera de otro club londinense, el Chelsea, y también helvética.

"If she scores, will you feel good or bad?"

"Really bad."



This is what it's like to play professional football against your partner. pic.twitter.com/d5Y2FBTYyE