Alonso acaba contra el muro en los libres de las 500 Millas

Es la carrera más importante de mi vida, dice Fernando Alonso sobre su segundo intento a las 500 Millas de Indianápolis. Es la pata que le falta para redondear la Triple Corona junto al GP de Mónaco y las 24 Horas de Le Mans, es la razón por la que ha dejado la Fórmula 1 para buscar un reconocimiento que el Gran Circo le niega. Y es también el reto más difícil de su carrera embarcado en la construcción de un coche, con todo un equipo nuevo, y a un solo intento. Solo le sirve la victoria y la semana previa no ha podido empezar peor. Una avería le dejó sin poder rodar en los segundos libres del martes tras marcar un tiempo muy pobre; un accidente le ha dejado en blanco en los del miércoles.

