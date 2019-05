Alonso mira al Dakar y deja la Resistencia

Fernando Alonso se centrará ahora en el Dakar y no descarta regresar a la Fórmula 1 en 2020. J. MOY -

i. d. | madrid

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, declaró ayer que tiene «dos o tres ideas» en su cabeza, que pueden ser la Fórmula 1 en 2020, el Indycar u otras competiciones, al tiempo que aseguró que la participación en el Dakar «es una posibilidad», una vez se tome «una pausa» en la próxima temporada del Mundial de Resistencia (WEC) tras la disputa de Las 24 horas de Le Mans el próximo junio. «Me siento en el mejor momento de mi carrera. Nunca he sido tan rápido como ahora ni estoy tan preparado. Me siento fuerte. Estoy preparado para grandes desafíos. Puede ser la F1 en 2020, Indycar o diferentes carreras. Si estoy libre la segunda parte del año, tendré la posibilidad de decidir qué hacer en 2020. Tengo dos o tres ideas que conoceréis en un par de meses. Continuaré con desafíos en el automovilismo, no sólo en la F1», explicó en Spa (Bélgica) tras el anuncio de que dejará el Mundial de Resistencia al término de la presente temporada, de la que restan dos pruebas.

Alonso valoró, a la vez, que la participación en el Dakar «es una posibilidad». «Puede ser cualquier cosa», apuntó el piloto, que está «muy abierto» a las opciones que puedan surgir en ese sentido, aunque también insistió en que más adelante en sus planes de futuro está la vuelta al Mundial de Resistencia. «Ganar en Le Mans es uno de los capítulos importantes de mi carrera como parte de mi desafío de la Triple Corona y siempre recordaré la victoria que obtuvimos el año pasado. Es un buen momento para buscar nuevos desafíos con Toyota. Aún nos quedan dos carreras importantes, y deseo dejarlo con un nuevo título de campeones mundiales de resistencia», explicó.