Álvaro Alonso, billete a Tokio

M. Á TRANCA/A. SALMERÓN BEMBIBRE

Álvaro Alonso Prada pisará en 2020 la Villa Olímpica en Tokio. Lo hará como protagonista, en este caso como escudero de la jugadora de golf mexicana Gaby López. El berciano de Bembibre, que desde hace siete años cuenta con la tarjeta de jugador profesional, ejercerá de caddie de una de las candidatas a ocupar un lugar en el cuadro de honor.

Para Álvaro esta experiencia le llegará asentado en el circuito americano, donde junto a Gaby, con la que conforma un dúo de éxito, ya sabe lo que es lograr el triunfo. En este caso en el Blue Bay de la LPGA.

Con 31 años y después de mostrar su clase como jugador consiguiendo un hueco en el profesionalismo con 24 años llegando a representar a Castilla y León, Álvaro daba el paso a la faceta de caddie en 2013, en este caso apoyando durante un año a la española María Salinas en el Circuito Europeo Femenino. Su siguiente compañera de trayecto entre la élite del golf era la francesa Valentine de Rei, una de las principales exponentes del Ladies European Tour. Y de ahí este deportista nacido en Bembibre daba el salto al circuito americano estrenándose en Estados Unidos con Alejandra Llaneza. Fue el paso previo antes de entrar en el circuito LPGA. Caddie de Julia Molinaro durante cerca de año y medio pasaba hace algo más de un año a convertirse en al sombra y el mejor aliado de la mexicana Gaby López con la que ya ha logrado la victoria en el Blue Bay además de otros puestos destacados que lo han llevado a ganarse un nombre en el circuito más exigente del golf profesional femenino. La presencia asegurada de Gaby López en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también le afectará de manera positiva, en este caso asegurando su participación.

«Para mí sería maravilloso poder estar en unos Juegos y espero que ese deseo se cumpla. Vamos por el buen camino ya que Gaby ya tiene asegurada la plaza y si no pasa nada extraño estaré a su lado», apunta Álvaro que a lo largo de estos días ejerce como coach de la Federación de Castilla y León de golf en la categoría sub-16 con una decena de jugadores en Córdoba. Allí además de sus conocimientos en el golf también tiene la función de comprobar la actuación de los jugadores de la Comunidad para confeccionar la selección definitiva que tome parte en las pruebas de mayor prestigio.

«Para mí, siempre que puedo, hago un hueco para viajar a España y a mi tierra. Además de con mi familia y amigos en Bembibre también, si me lo piden como en este caso la Federación de Castilla y León, no dudo en aportar mi grano de arena», precisa un Álvaro Alonso Prada que después de participar junto a Gaby López en los torneos de Australia, Tailandia y Singapur viajaba a España. Son apenas unos días ya que la próxima semana hará las maletas con destino a Estados Unidos para afrontar otro intenso calendario que en cuatro semanas incluye otros cuatro torneos en Phoenix, San Diego, Palm Springs y Hawai. «La competición, y más si estás en la élite, apenas te deja tiempo para el descanso. Viajas mucho porque cada semana tienes por delante un reto competitivo», precisa el berciano que añade que «a pesar de lo cansado que pueda parecer a mí me llena mucho. Me gusta lo que hago y si además logramos junto a Gaby buenos resultados, mucho mejor».

Esos resultados que como caddie también son ‘culpa’ suya en el lado positivo y que han posibilitado que Gaby López se encuentre asentada en un lugar de privilegio dentro del golf profesional femenino. Y con el billete a unos Juegos de Tokio 2020 en los que estará presente Álvaro Alonso Prada.