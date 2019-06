Andrés y Miguel Ángel, vencedores

PEDRO CABALLERO | BOÑAR

El pasado sábado se disputaron en la bolera cubierta de Boñar dos Circuitos CILE: III de Veteranos y II de Primera. El arbitraje federativo corrió a cargo de Luis-A. Liébana y Sara Recio. Tarde calurosamente veraniega y castros en perfecto estado para la práctica de Los Bolos.

En la categoría de Veteranos, compitieron un total de 17 jugadores de los diferentes clubes. Efectuadas las tiradas eliminatorias, se metieron en semifinales: Andrés Álvarez, Julio, Efrén y Andrés González. Descolgados Julio y Andrés Álvarez (3º y 4º respectivamente), pasaron a disputar la final los otros dos. Andrés González, que había sido 2º en el primer corte, fue remontando hasta hacerse con la victoria por 26 bolos de diferencia. Así quedó el podio final:

1. Andrés González (C. Nocedo), 422 bolos; 2 Efrén Llamazares, 396; 3. Julio Díez (C. Crucero), 313; y 4. Andrés Álvarez (C. La Chopera), 287.

En la II de Primera la clasificación quedó así: 1. Miguel Ángel González (C. Crucero), 571 bolos; 2. Pedro Tornero (C. Santa Bárbara), 570; 3. Alejandro Holguín (C. Santa Bárbara), 471; y 4. Fernando Alonso (C. Crucero), 441 bolos.