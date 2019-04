En los Anexos, contra el filial

Salvo cambio de última hora, el partido de la jornada 34 entre el Real Valladolid B y la Deportiva se disputará en los Anexos a Zorrilla el sábado 20 a las 17.30 horas. Así lo ha comunicado la entidad pucelana, a pesar de que la entidad de El Toralín realiza gestiones para que se dispute a las siete de la tarde en el estadio José Zorrilla. El club local había apuntado que abriría el estadio en caso de que se superasen los 500 seguidores del equipo visitantes. Paro también lo hizo con motivo de la visita de Unionistas a su filial. No pudieron superarse, porque no entregó más de medio millar de localidades para vender entre los hinchas de su rival. Además, el hecho de tener el martes partido ante el Girona FC es otro motivo que esgrime la entidad de Mundial 82 para no ceder el estadio, como ya hizo ante la petición del Parquesol para celebrar su próximo partido tras conseguir el ascenso a Primera División B Femenina.