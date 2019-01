Año sabático para Miguel Ángel Benito

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Miguel Ángel Benito tendrá que esperar al 2020 para demostrar su calidad dentro del pelotón ciclista. Eso es lo que espera el leonés que tras cuatro años como profesional se ve obligado a tomarse un año sabático ante la falta de ofertas o en su caso la existencia de otras que no parecen ser lo serias y seguras para que el ciclista de 25 años vista un maillot en este 2019.

Tras la no renovación por parte del Caja Rural con el que precisamente daba el salto a profesional en el año 2015 y el hecho de que esta decisión de la escuadra navarra se oficializase en los últimos meses del pasado año así como la inactividad durante unos cuantos meses de Miguel Ángel a causa de una lesión han sido dos factores determinantes que han cercenado parte de sus opciones de seguir en el pelotón. «Tal vez el hecho de que estos últimos las desgracias en forma de caídas y lesiones hayan cortado mi progresión y también impedido que mostrase mi nivel han sido una losa que me ha llevado a que en el 2019, y salvo una sorpresa inesperada que ya, a estas alturas de la pretemporada considero muy complicada de que se produzca, tenga que decir, espero de que forma temporal, adiós al ciclismo profesional. Es un palo pero hay que asumirlo como te llega e intentar que esa puerta, en cierto modo puertas, que se cierran, lleven a otras que se abran».

Para Miguel Ángel esas dos últimas bazas que tenía sobre la mesa eran de escuadras extranjeras, y en ambos casos al final no cuajaron. Una debido a que el equipo decidía a última hora fichar a otro ciclista y una segunda que no ofrecía las garantías necesarias al leonés. «La premura de tiempo ha hecho que el panorama se haya complicado hasta llegar a este punto. No me veo corriendo en el pelotón este año porque ya todos los equipos están confeccionados. Tal vez el próximo año. Tengo todo el 2019 por delante para intentar abrir esa puerta que creo que aún me espera. Y a través de la que más que demostrar a los demás de lo que soy capaz y lo que valgo, también hacerlo a mí mismo. Los últimos años a causa de las lesiones no he podido entrenar y menos competir como debiera. Ha sido un lastre aunque de todo se aprende y ahora toca mirar hacia adelante», apunta Benito.

Eso sí, el mayor de la saga Benito (su hermano Pablo afronta una nueva temporada en el Caja Rural sub-23) seguirá entrenando. «No va a ser como si tuviera que disputar carreras pero creo que ilusión no me va a faltar para seguir al pie del cañón. No me queda otra. Eso sí, también soy consciente de que el ciclismo es una parte importante de mi vida pero no la única. Este año acabo la carrera e intentaré, si no puedo seguir en este deporte, buscarme otro camino», remarca el leonés para el que «a día de hoy las opciones de seguir como profesional estaban centradas en el extranjero. No ha sido posible pero no descarto que en 2020 pueda sacarme la espina. Lo que tengo claro es que no voy quedarme con los brazos cruzados. Sea en el ciclismo o en otras facetas de la vida, hay que seguir adelante».