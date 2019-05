Antonio Martínez sí continúa

PABLO RIOJA | LEÓN

Antonio Martínez como nexo de unión entre la plantilla de la Cultural y la directiva. Ese es el plan que maneja el club de cara a la próxima temporada. El capitán es una de las voces autorizadas dentro del vestuario y su continuidad en el equipo se da por segura a falta de que ambas partes firmen un acuerdo satisfactorio. Nadie en la entidad duda del compromiso del centrocampista con el proyecto de Aspire de recuperar el fútbol profesional cuanto antes. Los informes de todos los técnicos son buenos y, pese a que esta temporada no ha gozado de muchos minutos, ahora mismo es de los pocos nombres que no forman parte de la lista de salidas. «Si todos estamos conformes, seguro que me quedaré aquí. De lo hablado con Felipe (Llamazares), se busca hacer un análisis profundo de lo sucedido», señala el jugador.

Sin miedo a la autocrítica, Martínez insiste en que se ha dejado «la vida» por la Cultural. «He tenido momentos mejores y peores, como todos, y si sigo aquí, trabajaré igual que siempre». Huérfanos de objetivo, los culturalistas continúan entrenando en el Área Deportiva a la espera de que la campaña toque a su fin. Mientras, en la cúpula trabajan para confeccionar un nuevo equipo que haga olvidar cuanto antes la decepcionante temporada. «Ahora mismo nos sentimos con un vacío enorme, pero creo que a medida que avance todo, la gente volverá a ilusionarse con el equipo y el club. Queremos devolver esa confianza y percibo que va a ser así», subraya Martínez, quien no dejó escapar la ocasión para defender la profesionalidad del resto de sus compañeros pese a no haber alcanzado ni siquiera los puestos de playoff. «Hemos tenido un vestuario muy sano, ahí nunca ha habido problemas». Un grupo «unido» que «dio todo hasta el final».

Consciente del descontento que hay ahora mismo con la Cultural, el excanterano del Real Madrid remarca que «hay veces que las cosas no salen y ahí nos quedamos solo con lo negativo. Pero hay mucha gente de nivel importante y que pronto conseguirán cosas. Entiendo las dudas, pero nosotros sabemos qué tipo de gente tenemos dentro». Queda mucho tiempo por delante para dar bajas y altas, pero los primeros movimientos comenzarán a producirse pronto. En ese sentido, el mediocentro no tiene duda de que «el club seguirá siendo un referente, se hará un equipazo y, pase lo que pase, nuestra afición seguirá fuerte con nosotros. Cuando esto se ponga nuevamente en marcha, volveremos a ilusionarnos».

Pocos entienden las motivos que han llevado a la Cultural a fracasar en una temporada donde contó con cerca de cinco millones de euros de presupuesto y jugadores de máximo nivel. «Cuando los objetivos no se consiguen siempre se buscan los motivos para explicarlo. Han sido un cúmulo de circunstancias, no creo que haya una concreta la que nos haya impedido llegar». Pero lo cierto es que ya desde agosto se vio que la plantilla no estaba bien confeccionada. Hecha a imagen y semejanza de Víctor Cea —al que echarían a mediados del pasado mes de diciembre con el equipo en puestos de playoff— no contaba con un portero suplente de garantías para disputarle el puesto a Palatsí, ni con recambios en los laterales ni otro delantero aparte de Aridane. La llegada de José Manuel Aira vino acompañada de seis fichajes. Pero la situación deportiva, lejos de reconducirse, acabó por torcerse en las últimas jornadas, justo cuando tocaba tirar de galones. El equipo llegó a colocarse líder en la segunda vuelta, pero la alegría solo duró una semana. Después comenzó la decadencia hasta verse fuera de los puestos de liguilla. Muchos son los jugadores que han dado explicaciones desde entonces, pero la herida tardará en cicatrizar. Por ahora, Antonio Martínez, Palatsí y Dioni cuentan. Habrá que ver quién será el entrenador al que confíen el nuevo proyecto.