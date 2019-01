Aquí huele a muerto

E

s cierto. El césped artificial volvió a dar una razón más al por qué la Segunda B no se considera fútbol profesional. Ver el bochornoso espectáculo que protagonizaron la Cultural y Las Palmas B causa vergüenza ajena. Lo de ayer fue como regresar al patio de un colegio en pleno recreo cuando al profesor de turno le daba por soltar una pelota entre la multitud para que hordas de estudiantes se lanzaran a por ella como si no hubiese mañana. Pero dicho esto, la excusa del terreno de juego suena tan ridícula como la propuesta futbolística de un conjunto leonés incapaz, una jornada más, de aprovechar los regalos de la competencia para colarse entre los cuatro elegidos que sueñan con la categoría de plata. Y el muerto empieza a oler tan mal que da la sensación de que este cuento va dejando atisbar un final sin perdices. Se deshace el efecto Aira, que no da soluciones a una plantilla cara pero donde la calidad brilla por su ausencia. Plantilla, por cierto, que han tenido que parchear tarde, mal y nunca porque las goteras estivales ya son imposibles de disimular. La defensa sigue siendo una verbena en la que se utiliza el pasen y vean como el mejor de los eslóganes. Otro regalo, el enésimo, volvió a poner al equipo contra las cuerdas. Pero ayer ni el gol de Ortiz sirvió para disimular lo evidente. La Cultural no genera fútbol. No lo hacía con Cea ni lo hace ahora con el técnico berciano. Dos tiros a puerta en 90 minutos no son dignos de un equipo que ha vendido la moto del ascenso inmediato.