Los árbitros se ponen un sobresaliente

Pese a la notoriedad y controversia que han levantado algunas decisiones, el Comité Técnico de Árbitros se mostró orgulloso de la implementación y de los primeros meses de vídeo arbitraje en España: Ha sido rápido, positivo y se ha preservado la fluidez del juego, presumió Velasco antes de revelar un buen número de cifras para sostener su discurso.

Comparando las actuaciones arbitrales, con los análisis que hace el propio comité después, Velasco alardeó de porcentajes de acierto siempre por encima del 98 por ciento en jugadas de gol y penalti, con una pequeña mejora desde que se implantó el VAR. Aunque también reconoció aspectos a mejorar: La gestión de incidentes en los últimos minutos de partido y el trabajo en la unificación de criterios.

Con puntualidad estricta, los responsables de los árbitros y del VAR, Velasco Carballo y Clos Gómez, comparecieron ante los medios en una rueda de prensa que no estaba prevista, pero que Velasco ha reclamado como idea propia, sin influencia de nadie, tampoco del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Pensamos que era un buen momento para hacer balance de la primera vuelta, esta comparecencia no sustituye a la de febrero, dijo Velasco.

LAS INTERVENCIONES POLÉMICAS

Por última vez, se mostraron imágenes y audio de intervención del vídeo arbitraje, porque la próxima actualización del protocolo del VAR va a incluir la prohibición expresa de emitir públicamente esas conversaciones, y se mostraron las más polémicas: Los penaltis no señalados a Mata, delantero del Getafe ante el Athletic de Bilbao, y al madridista Vinicus ante la Real Sociedad.

En las dos jugadas se escucha y ve cómo el encargado del VAR revisa la jugada, pero no aprecia un error claro y manifiesto del árbitro, esas dos palabras que el comité técnico de árbitros quiere grabar a fuego en el imaginario colectivo del fútbol.

También mostraron dos jugadas del choque entre el Valladolid y el Atlético, dos manos, una que se revisó y se señaló y otra que no revisó. Es el VAR el que determina si hay una evidencia de que el árbitro ha cometido un error claro y manifiesto, repitió un Velasco que terminó asumiendo y trasladando que no se pueden evitar todos los fallos, que el interpretador de la jugada ante la televisión tampoco es infalible: Los árbitros cometemos errores, el VAR también. El VAR solo pretende eliminar los errores claros y manifiestos, no todos los fallos, dijo el presidente del Comité Técnico de Árbitros.

LA LLAMADA DEL LEVANTE

Entre la multitud de cuestiones que han alargado la rueda de prensa más de una hora, Velasco también ha hecho público que el presidente del Levante, Quico Catalán, le llamó después de la polémica en el partido ante el Atlético de Madrid, aunque, dijo, no ha sido el único club que se ha puesto en contacto con los árbitros, pero nadie del Madrid, aclaró.