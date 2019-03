Aridane, en las manos de Aira

El máximo goleador de la Cultural entrenó ayer en solitario tras conocer que no tiene una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. JESÚS F. SALVADORES -

PABLO RIOJA | LEÓN

La presencia de Aridane Santana ante el Fuenlabrada —mañana, a las 12.00 horas en La 8 León— es aún una incógnita. La última palabra la tendrá José Manuel Aira, que hoy hará oficial la lista de convocados para el trascendental encuentro entre primer y segundo clasificado. El máximo goleador de la Cultural se retiró del entrenamiento el pasado miércoles a causa de una dolencia en la cara posterior del muslo izquierdo. Un pinchazo que hacía saltar todas las alarmas pero que finalmente no irá a más. Tal y como recoge el parte médico, después de realizarse las pruebas pertinentes, queda descartada una rotura fibrilar. En esta línea, el futbolista trabajó ayer en solitario con el equipo de fisioterapeutas del club para valorar su posible participación este domingo en el Fernando Torres, «dependiendo de la evolución de las molestias».

Será el técnico berciano quien despeje la duda y decida si el ariete viaja a Madrid o lo reserva pensando en la Ponferradina, pero el canario forzó ayer al máximo para estar junto a sus compañeros en una ‘final’ que puede dejar atrás a uno de los rivales directos de los leoneses en su lucha por ascender a la categoría del plata del fútbol español.

El máximo responsable del vestuario culturalista maneja varias opciones para intentar sorprender a los de Mere Hermoso en su feudo, pero esconderá sus cartas hasta el último momento. Si viaja Aridane, Aira puede apostar por alinearle junto a Dioni Villalba, una posibilidad que ya ha puesto en práctica a lo largo de numerosos partidos. Sin embargo, en el último choque de los suyos —el pasado domingo frente al Celta B— prefirió jugar con un solo punta y Señé como escudero. Sea como fuere, el equipo sabe que sus opciones de victoria pasan por manejar ambas áreas y no cometer errores en defensa.

La Cultural no es la única que mantiene dudas en su ataque. El Fuenlabrada no podrá contar con su goleador Cedric por lesión. Aira mantiene la incertidumbre de por cuál opción se decantarán los madrileños, que «cuentan con variantes más en el plano de los nombres y no tanto de la idea de juego, por lo que buscarán aprovechar sus armas y la Cultural tratar de desplazar el juego hacia donde más le interese», señaló en rueda de prensa el entrenador.